Waldkraiburg hat wieder eine aktive Jugendtanzgruppe

achdem es jahrelang keine aktive Jugendgruppe in Waldkraiburg gab, ist es dem neuen Vorstand gelungen, wieder eine Jugendtanzgruppe auf die Beine zu stellen. Allerdings will man sich dieses Mal nicht nur mit Volkstänzen begnügen, sondern auch andere Freizeitaktivitäten gemeinsam bestreiten. Gleich nach den Neuwahlen ging es bereits los mit Proben für das Kronenfest.

Fußbad im Chiemsee: die Jugendtanzgruppe Waldkraiburg. Foto: Katharina Liess

Außer den Tänzen unter dem Kronenbaum unter der Leitung von Sarah Michelle Müller und Melanie Weber hatten sich die Jugendlichen bereit erklärt beim Baumstriezelbacken zu helfen. Unter der Anleitung von erfahrenen Erwachsenen konnten die Jugendlichen unter Beweis stellen, dass sie durchaus auch in Zukunft Baumstriezel herstellen können. Aber auch sonst waren unsere Jugendlichen sehr aktiv beim Kronenfest und eine echte Hilfe für die Kreisgruppe.Bei der Eröffnung des Waldkraiburger Volksfestes war eine stattliche Gruppe Jugendlicher in Tracht beim Festzug anwesend. Auch das war in den letzten Jahren nicht mehr der Fall gewesen. Da das so erfreulich ist und belohnt werden sollte, überlegte man sich im Vorstand eine Überraschung für diese engagierten Jugendlichen, die bereit sind, in der Kreisgruppe ihr Bestes zu geben. Alle aktiven Jugendlichen wurden in ein Lokal am Chiemsee eingeladen. Bei karibischem Flair, mit den Füßen im feinen Sand, den ruhigen Chiemsee wie ein Meer und eine warme, untergehende Sonne vor sich, in Liegestühlen lauschten sie dann tatsächlich karibischen Klängen. Für Getränke und Essen war gesorgt und so genossen sie einen der letzten warmen Sommertage dieses Jahres.Der nächste Termin für unsere Jugend ist der 4. Oktober im Haus der Vereine, wo man im Rahmen unserer Stammtische den Jugendlichen das Hanklichbacken beibringen möchte.Es macht nicht nur den Jugendlichen Spaß, mit dem Vorstand der Kreisgruppe zusammenzuarbeiten, die Freude ist gegenseitig und man wünscht sich, dass es auch noch länger so bleibt; viel zu lang war die Zeit, in der man die Jugendlichen vermisst hatte. Der Vorstand freut sich auf jeden Neuzugang in der Jugendgruppe und das Zusammenwachsen aller Generationen.

Herbert Liess