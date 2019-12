Weihnachtsgruß der SJD 2019

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und liebe Förderer der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), wieder ist ein spannendes und ereignisreiches Jahr vergangen und die stille Zeit steht vor der Tür. Wir haben dieses Jahr wieder viele Feste zusammen gefeiert, einen neuen Bundesvorstand sowie eine neue Bundesjugendleitung gewählt und auch neue Veranstaltungen ins Leben gerufen. Nach all dem Trubel dürfen wir jetzt zur Ruhe kommen, das Jahr reflektieren und die Zeit mit unseren Liebsten genießen.

Bundesjugendleiter Fabian Kloos

Ich erinnere mich in dieser Zeit gerne an die Weihnachtsfeste meiner Kindheit. Die ganze Familie ist zusammengekommen, es wurde das feinste Essen gekocht und mein Opa hat eine gefühlte Ewigkeit mit dem „Paleuksaklepel“ die Palukes gerudert, bis sie fest genug war, um sie auf ein großes Holzbrett zu stürzen und mit einem Zwirn in große Würfel zu schneiden. Wir Kinder konnten es nicht erwarten, dass die Wohnzimmertüre geöffnet wurde und die Bescherung beginnen konnte. Davor wurde jedoch noch gemeinsam gesungen und gebetet, und jeder von uns Kleinen sollte sich noch mit einem einstudierten Gedicht oder Musikstück beweisen. Erst danach gab es die ersehnten Geschenke.Auch die SJD hat dieses Jahr wieder gezeigt, was in ihr steckt. Auf Bundesebene waren das Vorbereitungsseminar für den Heimattag wie auch der Volkstanzwettbewerb wieder herausragend besucht. Am Jungsachsentag habt ihr eine neue, junge Bundesjugendleitung gewählt, mit der wir motiviert in die nächste Amtsperiode gestartet sind. Die Skifreizeit mit der Band „Schlager-Taxi“ zählt mittlerweile für viele zu den Highlights des Jahres; und auch am Heimattag konnten die Tanzgruppen erneut ihre schönen Trachten stolz beim Tanzen vor der Schranne präsentieren. Zum ersten Mal fand dieses Jahr der Zukunftsworkshop der SJD statt. Unter dem Motto „SJD – Tradition mit Zukunft?“ haben wir gemeinsam mit euch, unseren Mitgliedern, Ideen für die kommenden Jahre gesammelt, um unsere Gemeinschaft und Tradition weiterhin für die Jugend spannend zu gestalten und zu erhalten. Denn nur, wenn wir alle unsere Ideen einbringen und unsere gemeinsame Zeit nach unseren Vorstellungen gestalten, haben wir eine Zukunft. Dass aus diesen Ideen auch etwas entsteht, zeigt mein persönliches Jahres-Highlight, der SJD-Podcast SJDeepTalk.Auch die Landesjugendleitungen waren sehr aktiv. Beliebt waren hier das Tanzseminar für Standardtänze der Landesjugendleitung (LJL) Baden-Württemberg und die Luxemburgfahrt der LJL Bayern, um nur ein paar Beispiele zu nennen.Genug in Erinnerungen geschwelgt. Auch das kommende Jahr hält wieder spannende Herausforderungen und Veranstaltungen für uns bereit, wie beispielsweise die Wiedereröffnung von Schloss Horneck.Ich möchte an dieser Stelle allen Ehrenamtlichen und allen freiwilligen Helfern bei den Veranstaltungen danken. Ohne euch wäre unsere Arbeit nicht möglich. Ihr seid das Herzstück unserer Gemeinschaft. Mit diesen Gedanken wünsche ich uns allen frohe und besinnliche Weihnachten, den entspannten Ausklang einer ereignisreichen Dekade und einen guten Rutsch ins Jahr 2020!

Fabian Kloos, Bundesjugendleiter der SJD