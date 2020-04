Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) bietet vom 24. bis 26. Juli 2020 eine Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer in den Niederlanden an. Wie bereits die Jahre davor segelt man auf dem vertrauten Klipper „Hester“. Wer schon immer mal auf einem Schiff anheuern und zur Bordcrew zählen wollte, ist hier genau richtig. Wer aber lieber die Sonne auf dem Deck anbeten möchte, ist auch herzlich willkommen. Jede und jeder findet etwas, was ihr bzw. ihm Spaß macht.

Die SJD-Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer findet wieder auf dem Klipper „Hester“ statt.

Wie richtige Seemänner und -frauen werden die Nächte an Bord auf eisiger See verbracht. Da es kein Entkommen durch die Fluten gibt, wird abends an Deck zünftig gefeiert. Für die Speisen am Samstag (Frühstück, Mittag- und Abendessen) und Sonntag (Frühstück und Mittagessen) sowie die Miete unseres Segelschiffes „Hester“ fallen folgende Preise an: bis elf Jahre:060 Euro für SJD-Mitglied, 75 Euro für Nichtmitglied; von 12 bis 15 Jahre: SJD-Mitglied 080 Euro, Nichtmitglied 100 Euro; ab 16 Jahren: SJD-Mitglied 160 Euro, Nichtmitglied 200 Euro. Beim Frühstück werden Kaffee und Tee gereicht, alle anderen Getränke müssen selbst mitgebracht werden.Ab Freitag 20 Uhr können wir den Klipper besetzen und werden die Segel am nächsten Morgen für unser tollkühnes Abenteuer hissen. Der Heimathafen Kampen wird am Sonntag wieder angesteuert. Die Besatzung muss bis spätestens 18 Uhr den Kahn aufgeben und sich auf die Reise nach Hause machen. Das Schiff lässt nur 36 Matrosen zu, daher entscheidet die Reihenfolge der Zahlungseingänge über die Teilnahme. Die Anmeldung erfolgt bitte per Mail an segelfreizeit.sjd[ät]gmx.de. Plätze gibt es nur, solange der Vorrat reicht. Die Aktion endet am 31. Mai. Nach erfolgreicher Teilnahmebestätigung bitten wir, innerhalb von kürzester Zeit den Teilnehmerbeitrag auf folgendes Konto zu überweisen: Verband der Siebenbürger Sachsen (SJD), IBAN: DE64 7025 0150 0010 6298 06, BIC: BYLADEM1KMS. Weitere Informationen folgen nach der Anmeldung. Patrick Welther