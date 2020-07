9. Juli 2020

SJD organisiert Online-FIFA-Turnier

Du hast das Fußballturnier am Heimattag auch vermisst? Dann haben wir gute Nachrichten: Am 25. Juli ab 10.00 Uhr holen wir, die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD), Landesgruppen Bayern und Nordrhein-Westfalen, das Fußballturnier online nach.

Gespielt wird FIFA 20 auf der PlayStation 4. Es erwarten dich tolle Sachpreise, unter anderem ein Gutschein von „100 % Sox Hier tust du dich an“. Das Beste daran: Es gibt keine Teilnahmegebühr! Hast du Lust, die anderen vom Feld zu kicken, und bist mindestens 14 Jahre alt? Dann melde dich bei rainer. kloos[ät]sjd-bayern.de an und sichere dir einen der begehrten Spielerplätze. Die SJD Bayern und NRW freuen sich auf deine Anmeldung!

Schlagwörter: SJD, Turnier, Fußball, online, FIFA

