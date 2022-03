27. März 2022

Volkstanzseminar in Drabenderhöhe

Das jährliche Volkstanzseminar des Jugendreferats der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland ist ein gemeinschaftlicher Höhepunkt der siebenbürgisch-sächsischen Tanzgruppen in NRW. Am 5. März war die Freude über die Teilnahme besonders groß nach der langen, coronabedingten Durststrecke, in der Tanzveranstaltungen zu einer Rarität geworden waren.

Volkstanzseminar 2022 der Landesgruppe NRW. Foto: Winfried Göllner 22 jüngere und ältere Tanzbegeisterte aus den Tanzgruppen Drabenderhöhe, Herten, Köln und Wuppertal sowie einige Vertreter der schlesischen Tanzgruppe „Fröhlicher Kreis“ fanden sich unter Einhaltung der 2G-Plus-Regelung im Kulturhaus in Wiehl-Drabenderhöhe ein und tanzten gemeinsam eine vielfältige Auswahl an Paartänzen.



Nach der Begrüßung durch den Landesjugendreferenten Winfried Göllner ging es gleich los mit dem Seminar, durch das die erfahrenen Tanzreferenten Uschi Müller und Winfried Göllner führten. Nach einer kurzen Auffrischung der Grundbegriffe der Tanzbeschreibungen (diesmal mit Fokus auf die so genannten Variablen) wurden sieben Tänze einstudiert und sorgten für eine ausgelassene, freudige Stimmung bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, von denen sich viele schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen hatten.



Zwischendurch stärkte man sich bei der mittäglichen Pizza und später bei Kaffee und Kuchen, den mehrere fleißige Bäckerinnen bereitgestellt hatten. Am frühen Abend wurden die gelernten Tänze ein letztes Mal wiederholt. Ein herzlicher Dank geht an Winfried Göllner für die Organisation des Seminars. Das nächste Tanzseminar folgt – wie immer am ersten Samstag nach Aschermittwoch – am 25. Februar 2023.

Schlagwörter: SJD, NRW, Volkstanzseminar, Drabenderhöhe

