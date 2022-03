29. März 2022

Zeplinger Kindertanzgruppe bastelt venezianische Masken

Pünktlich zum Faschingsstart in Venedig, am 15. Februar, trafen sich die Kinder der Kindertanzgruppe Deutsch Zepling im Gemeindesaal St. Petrus in Augsburg, um venezianische Masken zu basteln. Die Kinder freuen sich, die eigenen Kreationen eventuell bei künftigen Faschingsumzügen tragen zu können.

Wunderschöne venezianische Masken von den Kindern der Kindertanzgruppe der HOG Deutsch-Zepling angefertigt. Foto: Dieter Gassner Die Eltern hatten drei Arten von Pappmaché-Masken „in Weiß" besorgt und zur Auswahl standen Acrylfarben, Wasserfarben, Silber- und Gold-Dekor-Spray zur Bearbeitung. In ruhiger Atmosphäre waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ob mit Lineal oder frei gemalt, entstanden edle Masken, sowie Tiermasken, Harry Potter sollte es werden oder einfach nur bunt bemalte. Auch Glitzersteine, Netze, viele Arten von Stoffen konnten verarbeitet werden. Stolz konnte jedes Kind seine eigene Maske mit nach Hause nehmen. Den Kindern und Eltern sei herzlich gedankt für drei Stunden freudiger Arbeit in netter Gemeinschaft! Rosemarie Schwarz

Schlagwörter: Deutsch-Zepling, Kindertanzgruppe, Basteln, Fasching

