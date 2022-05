Tanz in den Mai: Erster Auftritt der neu gegründeten Siebenbürgischen Tanzgruppe Heilbronn

Stellt euch vor, die Türen gehen auf, Besucher betreten die Halle, die Band beginnt zu spielen und es wird stundenlang getanzt! Genau das hat uns die letzten zwei Jahre fürchterlich gefehlt. Doch jetzt war es endlich soweit. Nach einer langen Durststrecke durften wir endlich wieder zu unserem Tanz in den Mai in der Turn- und Festhalle Nordheim einladen!

Gruppenfoto der drei Heilbronner Tanzgruppen. Foto: Elke Schneider

Es war uns eine große Freude, so viele Freunde des Tanzes begrüßen zu dürfen. Kurz nach 20 Uhr begann die Nova Band zu spielen. Die Tanzfläche füllte sich schnell und leerte sich bis zur ersten Pause nicht mehr. In der Pause wartete das nächste Highlight auf unsere Gäste. Alle Heilbronner Tanzgruppen tanzten nacheinander. Zuerst präsentierte die Siebenbürgisch-Sächsische Kinder- und Jugendgruppe unter der Leitung von Stefanie Fuss, Laura Stirner und Valeria Brandl den Michel Finnigan und den Sprötzer Achterrüm. Im Anschluss tanzte die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn unter der Leitung von Michelle Hamrodi und Edras Pacola die Russenpolka und den Schaulustig. Als Highlight hatte unsere neu gegründete Siebenbürgische Tanzgruppe Heilbronn ihren ersten Auftritt mit gleich acht Paaren und zeigte die Schwäbische Tanzfolge und den Holsteiner Dreitour. Die Tanzgruppe wird organisiert von Vivien Weber, Miriam Martini und Patrick Welther.Nach den sechs Tänzen gab es für viele Tanzgruppenmitglieder eine Überraschung. Die alte Leitung der Jugendtanzgruppe, Andrea Greger, Michael Henning und Stefanie Fuss, überreichten Geschenke für Jubiläen der Mitglieder: Urkunden und Pokale für fünf Jahre, zehn Jahre und 15 Jahre Mitgliedschaft an insgesamt 25 Tänzerinnen und Tänzer! Wir sind sehr stolz darauf, dass wir so viele engagierte Mitglieder haben, die uns schon so lange begleiten und Gruppe unterstützen! Zuletzt tanzten alle Gruppen zusammen den Hetlinger Bandriter. Nach den Auftritten heizte die Nova Band den Gäste wieder richtig ein!Es war ein super Abend, es wurde viel getanzt, gelacht und gefeiert! Vielen Dank an alle Gäste die da waren, an die Nova Band und an unsere Mitglieder! Ohne euch wäre dieser Abend nicht möglich gewesen! Schon jetzt wollen wir Werbung machen für unseren Sommernachtsball am 9. Juli mit der Melody Band. Wir freuen uns auf euch!

Stefanie Fuss & Bianca Probsdorfer