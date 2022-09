23. September 2022

Einladung zum Volkstanzwettbewerb und Herbstball der SJD

Hiermit laden wir euch ganz herzlich zum 28. Volkstanzwettbewerb (VTW) der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) für den 29. Oktober in die Mehrzweckhalle, Friedrich-Hörner-Weg 11, in 91541 Rothenburg ob der Tauber ein.

QR-Code Gemeinsam wollen wir an diesem Wochenende den Spaß und die Spannung nicht zu kurz kommen lassen und freuen uns auf einen spannenden Volkstanzwettbewerb. Ob ihr eure Lieblings-Tanzgruppe anfeuern oder einfach nur einen Tag voller Spaß und Tanz genießen wollt – an unserem VTW kommt jeder auf seine Kosten. Der Wettbewerb beginnt um 10.00 Uhr, anschließend findet der jährliche Herbstball der SJD statt. Feiert mit uns und „Schlager-Taxi“ gemeinsam in die Nacht unseres letzten großen Events des Jahres. Der Ball beginnt um 20.00 Uhr, Karten könnt ihr bereits ab 19.00 Uhr an der Abendkasse erwerben.



Der Teilnehmerbeitrag pro Tagesgast beträgt 37 Euro und beinhaltet neben dem Eintritt und der anteiligen Kosten für die Organisation der Veranstaltung auch ein Mittagessen. Dieser Preis beinhaltet nicht den Eintritt zum Herbstball und gilt nur mit Voranmeldung bis zum 2. Oktober über unsere Webseite. Tagesgäste können auch ohne Anmeldung teilnehmen, allerdings wird ihnen kein Mittagessen angeboten. Unser Anmeldeformular erreicht ihr über den QR-Code oder unter https://sjd-siebenbuerger.de/veranstaltungen/vtw/anmeldung-tagesgast/ . Die Eintrittspreise für den abendlichen Ball sind wie folgt: 10 Euro für SJD-Mitglieder, 12 Euro für Verbands- und Kreisgruppenmitglieder, 15 Euro für Nicht-Mitglieder. Wir freuen uns auf euch. Eure SJD

