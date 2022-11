Beim 28. Volkstanzwettbewerb in Rothenburg triumphieren die Heidenheimer

Stiefel putzen, Tracht herrichten, das schönste Zahnpastalächeln aufsetzen und ab auf die Tanzfläche. Am Samstag, den 29. Oktober, hieß es in Rothenburg ob der Tauber für die siebenbürgischen Tanzgruppen aus ganz Deutschland „Showtime”. Die Mehrzweckhalle Rothenburg öffnete nach zwei langen Jahren der Pause ihre Pforten zum 28. Volkstanzwettbewerb (VTW) der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD).

Gemeinsamer Aufmarsch nach dem Volkstanzwettbewerb. Foto: Hermann Depner

Stephanie Kepp Wanderpokal. Foto: Hermann Depner

Der diesjährige Sieger: Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Heidenheim. Foto: Hermann Depner

Bereits am Freitagabend traf sich die Bundesjugendleitung (BJL) gemeinsam mit allen Helfenden in der Mehrzweckhalle in Rothenburg ob der Tauber. Im Handumdrehen wurden Kasse, Infostand, Bar, Getränke- und Kuchenausgabe aufgebaut und die Bestuhlung der Halle fertiggestellt. Anschließend konnte der Abend in gemütlicher Runde mit allen Helfenden und den bereits angereisten Tanzgruppen abgeschlossen werden. Am frühen Samstagmorgen konnten die letzten Vorbereitungen abgeschlossen werden, bevor die Tanzgruppen und Tagesgäste sich nach und nach in der Halle einfanden. Pünktlich um 10.00 Uhr leitete Fabian Kloos, Bundesjugendleiter der SJD, den Volkstanzwettbewerb mit seiner Eröffnungsrede ein und betonte dabei, wie sehr er und die SJD sich freuten, dass nach zwei Jahren Pause so viele Tanzgruppen erschienen sind. Es bedeute, dass die Tanzgruppen noch immer Spaß am Tanz haben und unsere Gemeinschaft stark sei. Im Anschluss übergab er das Wort an das diesjährige Moderatorenduo, Agnes Bartel und Tobias Krempels, unter deren Leitung einem erfolgreichen Ablauf des Volkstanzwettbewerbs nichts mehr im Weg stand.Zu Beginn wurden die Ehrengäste des Tages auf die Bühne gebeten. Den Auftakt machte hierbei der Bürgermeister der Stadt Rothenburg ob der Tauber, Dieter Kölle. Dieser gab eine kurze Einleitung zu Rothenburg ob der Tauber und zur Entstehung der Mehrzweckhalle Rothenburg und teilte seine Gedanken über den Volkstanzwettbewerb mit den Worten: „Besonders freut es mich auch, dass die Jugend mit dem Volkstanz die Tradition und die Kultur weiter pflegt und damit die Verbindung zur Heimat ihrer Eltern und Großeltern weiter bestehen bleibt“, und sprach dabei wohl vielen aus der Seele, denn genau darum geht es an einer Veranstaltung wie dieser.Im Anschluss erhielt Dr. Andreas Roth das Wort. Der stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland ging in seiner Rede auf den Hintergrund des Volkstanzwettbewerbs ein. Außerdem lobte er den technischen Fortschritt der SJD, der digitale Mitgliedsanträge oder auch den gesamten Live-Stream des Volkstanzwettbewerbs möglich machte.Als Ehrengäste wurden weiterhin die stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Bayern, Ingrid Mattes, der Vorsitzende der Kreisgruppe Rothenburg ob der Tauber, Georg Hiesch, und die ehemalige Trachtenjurorin Maria Schenker begrüßt. Die Tanzfläche eröffnete wieder eine Nachwuchstanzgruppe und so läutete die Siebenbürgische Kindertanzgruppe Herzogenaurach mit den Tänzen „Gigsi“ und der „Holsteiner Dreitour“ den Beginn der Tanzrunden ein. Dieses Jahr übernahmen Anja und Arwed Bettner sowie Felix Mugwyler die Aufgabe, die Ausführung und Präsentation der Tänze und Tanzenden zu beurteilen. Komplettiert wurde das Jurorenteam von Ines Wenzel, welche die Trachtenbewertung übernahm. Jede Gruppe trat mit zwei Tänzen an, dem selbst gewählten Kürtanz und einem vorher bestimmten Pflichttanz, der in diesem Jahr die „schwäbische Tanzfolge“ war. Dieser wurde von vier zufällig ausgewählten Trachtenpaaren präsentiert, um der Jury einen Rahmen zu geben, in dem der Tanz zu bewerten ist. Es war sofort zu bemerken, wie die Stimmung im Saal angespannter wurde. Die Tanzgruppen waren bereit, die Früchte ihrer Arbeit zu präsentieren.Eine große Besonderheit des diesjährigen Wettbewerbs: Auch von zu Hause Zuschauende konnten diesmal das ganze Geschehen live mitverfolgen. Dank des Technikteams konnte für über 200 weitere Zuschauende eine professionelle Videoübertragung dargeboten werden, welche die Atmosphäre und Stimmung des Wettbewerbs auch für diese einfing. Nachdem alle 14 Tanzgruppen über zwei Tanzrunden hinweg die Ergebnisse ihres wochenlanges Trainings präsentierten, zog sich das Organisationsteam zur Auswertung der Punkte zurück, während alle Tanzenden einen gemeinsamen Aufmarsch auf der Tanzfläche des Austragungsortes absolvierten. Auch dieses Jahr stellte dieser wieder ein imposantes Bild aus Trachtenträgern dar. Das wurde abgerundet mit einem gemeinsamen Singen auf der Tanzfläche.Die kurze Ruhephase hielt jedoch nicht lange an, denn nachdem die Tanzgruppen ihre Plätze wieder eingenommen hatten, ging es weiter mit der Siegerehrung und dem Verleih des Stephanie Kepp Wanderpokals. Der Pokal wurde anonym an die SJD gestiftet und fungiert als Wanderpokal. Er geht zusammen mit dem Siegerpokal an die jeweilige Gewinnertanzgruppe des Volkstanzwettbewerbs. So wird er uns die nächsten Jahre begleiten und uns an Stephanie Kepp erinnern, die in ihrer Funktion als Vorstandsmitglied der Bundesjugendleitung den Volkstanzwettbewerb viele Jahre organisiert hatte, ihn jedoch leider nicht mehr selbst miterleben kann.Nach der Danksagung an unsere Juroren und Moderatoren sowie der Auszeichnung aller Tanzgruppen für ihre Teilnahme ging es um die Frage, die alle beschäftigte: Die Platzierungen der ersten drei Ränge. Den dritten Platz belegte die Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg mit dem Tanz „Oeufi-Tanz“. Auf den zweiten Platz schaffte es die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Biberach mit dem Tanz „Ceux de la Vallée“. Platz 1 sicherte sich mit gerade einmal einem Punkt Abstand die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Heidenheim mit ihrem Tanz „Achtung, fertig, los“. Eine weitere Moderation wurde für die nächsten Minuten unmöglich, denn kaum war der Sieger verkündet, übertönten schallende Jubelschreie jegliche Mikrofone und Lautsprecher. Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Heidenheim beendete die Veranstaltung mit einer erneuten Präsentation ihres Kürtanzes. Anschließend wurde der Volkstanzwettbewerb offiziell beendet und mit den Vorbereitungen für den Herbstball begonnen. Kuchen- und Kaffeeausgabe wichen Infostand und Bar und so konnte die Halle in kürzester Zeit für den Ball umfunktioniert werden.Kaum waren die Tore wieder geöffnet, strömten die sehnlich wartenden Ballgäste auch schon herein und es dauerte nicht lange, bis die Halle erneut bis zum Anschlag gefüllt war. Ab hier übernahm die Band „Schlager-Taxi“ die musikalische Leitung des Abends und heizte mit flotten Klängen die Ballgäste richtig auf. An dieser Stelle möchten wir noch einmal allen Helferinnen und Helfern des Wochenendes einen großen Dank aussprechen. Die Bundesjugendleitung bedankt sich bei den Juroren Anja und Arwed Bettner, Felix Mugwyler und Ines Wenzel, welche wohl den schwersten Job des Tages hatten. Ein Dankeschön gilt auch Hermann Depner für seine fotografische Begleitung des Tages und Bernd Breit für das Bereitstellen von Video- und Technikmaterial sowie der Kameraführung im Live-Stream. Weiterhin möchten wir uns bei der Stadt Rothenburg ob der Tauber mit ihrem Bürgermeister Dieter Kölle bedanken, der die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernommen hat. Ebenso bei Sebastian Bach, der uns bei allen Themen rund um die Halle unterstützte. Wir möchten uns bei unserem Moderatorenduo Tobias Krempels und Agnes Bartel bedanken. Ein weiteres Danke sprechen wir aus an unsere Ehrengäste. Auch Dankeschön an unsere Band „Schlager-Taxi”, die uns jahrelang viele unvergessliche Veranstaltungen beschert hat. Danke, dass einer eurer letzten Auftritte unser Herbstball war. Danke auch an alle weiteren Helferinnen und Helfer für ihre tatkräftige Unterstützung bei der gesamten Veranstaltung. Zu guter Letzt möchten wir uns natürlich auch bei allen Tanzgruppen und deren Tanzgruppenleiterinnen und Tanzgruppenleitern sowie allen mitgereisten Fans bedanken, ohne die ein Volkstanzwettbewerb gar nicht erst möglich wäre. Danke an alle, die mit uns vor Ort waren und diesen Tag zu einem Highlight des Jahres 2022 gemacht haben. Wenn ihr den Volkstanzwettbewerb nicht live mitverfolgen konntet, findet ihr den gesamten Live-Stream auch als Video auf dem Kanal von SiebenbuergerDE unter: https://youtu.be/LFXLEkq7CxY

Marc-Alexander Krafft