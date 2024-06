Kreisgruppe Ludwigsburg: Jugendtanzgruppe nimmt an Pferdemarktumzug teil

Am 2. Juni fand der Pferdemarktumzug in Ludwigsburg statt. Sehr erfreulich ist, dass von der Jugendtanzgruppe 16 junge Menschen am Umzug teilnahmen. Unterstützt wurden sie von Mitgliedern der Kreisgruppe, die sich auch am Umzug beteiligten.

Jugendtanzgruppe Ludwigsburg vor dem Start zum Pferdemarktumzug Foto: Doreen Bartesch

Einladung zum Grillfest in Marbach

Nach einer extrem verregneten Woche, die in Ludwigsburg zu einigen Planänderungen bei den Organisatoren des ältesten Stadtfestes führte, konnte der Pferdemarkt trotzdem stattfinden. Die Zweifel, ob das Wetter hält, haben wohl so manchen bewogen, sich nicht wie üblich der Kreisgruppe anzuschließen und am Umzug teilzunehmen. Erfreulich war aber, dass dieses Mal die Jugendtanzgruppe so zahlreich vertreten war.Bei bestem Wetter versammelten wir uns in der Jägerhofallee zum Umzug, um uns mit anderen lokalen und regionalen Akteuren wie Musik-, Tanz- und Trachtenvereinen im Umzug einzureihen. Der Pferdemarktumzug bietet die Gelegenheit, uns als Siebenbürger Sachsen der Ludwigsburger Stadtbevölkerung vorzustellen und unsere Trachten als identitätsstiftendes Element in ihrer Vielfalt zu zeigen. Sehr pünktlich startete der Umzug um 14.00 Uhr. Zahlreiche Besucher am Straßenrand, unter denen auch viele Bekannte der Kreis- und der Tanzgruppe waren, würdigten unseren Aufmarsch mit begeistertem Klatschen. Leider schlug ab der Mitte der Strecke das Wetter schlagartig um, es begann in Strömen zu regnen. Eine Wassertaufe für diejenigen, die an diesem Tag zum ersten Mal mitgelaufen sind. Unser Respekt und Dank gilt an dieser Stelle den Teilnehmern dafür, dass sie bis zum Ende des Umzugs bei starkem Regen und nass bis auf die Haut durchgehalten haben!Die Kreisgruppe Ludwigsburg veranstaltet am Sonntag,, ihr alljährliches Grillfest auf dem Galgen in Marbach. Alle Mitglieder sind hierzu herzlich eingeladen und können auch Freunde und Bekannte mitbringen, die uns ebenfalls willkommen sind. Beginn ist um 11.00 Uhr. Mici, Brot und Getränke werden zum Verkauf angeboten. Bei schlechtem Wetter feiern wir in der Scheune.

Astrid Rheiner