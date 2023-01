SJD Baden-Württemberg: Erste Veranstaltung in 2023

Gemeinsam mit euch wollen wir am 28. Januar ein Spiele-Turnier veranstalten. Stattfinden wird dieses ab 16 Uhr im Vereinsheim der Siebenbürger Sachsen in Böblingen, Kremser Str. 5, 71034 Böblingen.

Wir werden verschiedene Gesellschaftsspiele spielen! Mit dabei sind Klassiker, wie zum Beispiel Backgammon/Table oder Rummy. Ihr könnt weitere Wünsche bei eurer Anmeldung einreichen! Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Anmelden könnt ihr euch per Mail an: sjd-bw[ät]siebenbuerger.de. Die Anmeldung läuft noch bis zum 20. Januar, schnell sein lohnt sich! Wir freuen uns auf euch!

Stefanie Fuss