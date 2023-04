11. April 2023

Zeig uns deine Tracht! Das Trachtenportal der SJD Bayern

Liebe Trachtenträger, es liegt uns am Herzen, die Traditionen der Siebenbürger Sachsen zu wahren und weiterzuleben. Aus diesem Grund hat die SJD Bayern ein Trachtenportal ins Leben gerufen, das auf der Internetseite der SJD zu finden sein wird. Unser Ziel ist es, in dem Portal eine gegliederte Übersicht über die Trachten Siebenbürgens zu erstellen und es jungen Trachtenträgern zu ermöglichen, ihre Tracht zu überprüfen und entsprechend den Traditionen richtig zu tragen. Um unser Vorhaben in die Tat umsetzen zu können, brauchen wir deine Hilfe!

Wir bitten dich, uns eine Beschreibung der in deiner Gemeinde getragenen Tracht zuzusenden. Es soll sowohl die männliche als auch die weibliche Variante aufgenommen werden. Beschrieben werden soll: die Herkunft der Tracht; der Anlass, zu dem die Tracht getragen wurde; die einzelnen Bestandteile, aus denen sich die Tracht zusammensetzt; die Besonderheiten der Tracht; die unterschiedliche Zusammensetzung der Tracht an besonderen Feiertagen; die Besonderheiten bezüglich des Tragens der Tracht in der entsprechenden Region.



Wir möchten die vielfältige Trachtenlandschaft Siebenbürgens dokumentieren, dazu zählen Trachten, die von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und älteren Menschen zu unterschiedlichen Anlässen getragen wurden.



Auf unserer Webseite https://sjd-siebenbuerger.de/gliederung/sjd-bayern/trachtenportal/zeig-uns-deine-tracht/ finden sich die Vorlagen, eine Beispielbeschreibung sowie die Datenschutzerklärung. Zudem bitten wir dich, uns Bilder der Tracht zuzusenden. Diese dürfen auch sehr gern älter sein, sie dienen zur visuellen Verdeutlichung der Beschreibung. Schick uns deine Tracht und die unterschriebene Datenschutzerklärung gerne an die E-Mail-Adresse elisabeth.kessler[ät]sjd-bayern.de oder wende dich mit Fragen an uns! Wir freuen uns sehr über deine Unterstützung! Das Trachtenreferat der SJD Bayern

