Jugendtanzgruppe Herzogenaurach feiert 20-jähriges Jubiläum

„Ein fröhliches Fest mit einem bunten Strauß an Tänzen“ – so lautete die Überschrift des Artikels einer großen regionalen Tageszeitung am 7. Mai. Es war ein fröhliches Fest, das am 6. Mai stattfand. Die Jugendtanzgruppe Herzogenaurach feierte ihr 20-jähriges Bestehen. Die Vorfreude darauf war bereits während der Vorbereitung dieses Events bei allen Beteiligten zu spüren. Es wurde fleißig geplant, geübt, vorbereitet und geprobt, damit die anstehende Feier dem Anlass gerecht wird. Und das wurde sie dann auch!

Gemeinsames Tanzen beim 20-jährigen Jubiläum. Foto: Roswitha Bartel

Pünktlich eröffnete eine aus mehrheitlich ehemaligen und aktuellen Mitgliedern der Jugend- und der Kindertanzgruppe bestehende Musikkapelle mit einem flotten Marsch die Feierlichkeiten. Unter tosendem Beifall der Gäste betraten die Gastgeber gemeinsam mit den Kleinsten, der Kindertanzgruppe, den festlich geschmückten Saal. Vor dieser schönen Kulisse begrüßte die Leiterin der Jugendtanzgruppe, Brigitte Krempels, die Anwesenden und insbesondere die Ehrengäste Dr. German Hacker, Erster Bürgermeister der Stadt Herzogenaurach, Ingrid Mattes, stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Bayern, Annette Folkendt, Vorsitzende des Kreisverbandes Nürnberg, Rainer Kloos in Vertretung von Fabian Kloos, Bundesjugendleiter der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), sowie alle anwesenden Mitglieder des Vorstands und Vertreter der Mitgliedsgruppen des Kreisverbandes Nürnberg.In einem eigens für die Jubiläumsfeier erstellten Film wurden die Höhepunkte der unterschiedlichen Aktivitäten der Jugendtanzgruppe in den letzten 20 Jahren aufgezeigt. Tanzauf- tritte, sportliche Aktivitäten, Teilnahmen am Heimattag in Dinkelsbühl, an der Europeade sowie am Volkstanzwettbewerb und auch diverse gemeinsame Freizeitaktivitäten seien hier nur beispielhaft erwähnt. Die Kreisverbandsvorsitzende Annette Folkendt beschrieb die Jugendtanzgruppe in ihrer Ansprache insbesondere deswegen als eine aktive Gruppe, in der das gute Miteinander stimmt. Das schaffe Heimatgefühl und deswegen sei sie besonders stolz auf sie.Auch der Erste Bürgermeister der Stadt Herzogenaurach würdigte in seiner Rede vor allem die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements der Jugendtanzgruppe in der Jugendarbeit und lobte in besonderer Weise deren Verbundenheit nicht nur zu ihrer ursprünglichen Heimat, sondern auch zu Herzogenaurach. So seien alle siebenbürgischen Tanzgruppen – Erwachsenen-, Jugend- als auch Kindertanzgruppe – fester Bestandteil der lokalen Vereinslandschaft und würden die örtlichen Veranstaltungen mit ihren kulturellen Beiträgen bereichern. Und seitdem alle ihre Tanzproben im städtischen GenerationenZentrum abhalten, werde dieses seinem Namen umso mehr gerecht. Insofern wisse er die städtische Einrichtung in guten Händen und ihm sei um den Fortbestand des siebenbürgischen Kulturguts in Herzogenaurach nicht angst und bange, gleichwohl sagte er den Tanzgruppen auch weiterhin die Unterstützung der Stadt zu.Insgesamt sechs befreundete siebenbürgische Gasttanzgruppen folgten der Einladung der Jugendtanzgruppe Herzogenaurach und überbrachten den „Herzi’s“ Glückwünsche, Geschenke und natürlich jeweils eine tänzerische Einlage.Den Anfang machten die Kleinsten von der Kindertanzgruppe Herzogenaurach mit zwei Tänzen, dem „Rutsch hin, rutsch her“ sowie dem „Fröhlicher Kreis“. Mit Bravour meisterten sie ihren Auftritt, sodass der Beifall gar nicht mehr abebben wollte.Gekonnt und professionell trugen die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Ingolstadt (Walzer für Mona), die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Landshut (Walzer für Christine) ihre tänzerischen Darbietungen vor, aber auch die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Nürnberg (Sprötzer Achterrühm) und die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe München (Achtung, fertig, los!) reihten sich ebenfalls schwungvoll und voller Enthusiasmus in die Reihe der tänzerischen Gratulanten mit ein.Die Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Nürnberg wiederum begeisterte das Publikum auf dem am Abend folgenden Jubiläumsball mit einem eigens für das Jubiläum einstudierten und perfekt dargebotenen Line-Dance-Medley.Auch die Jubilare durften ihr tänzerisches Können und ihre Begeisterung unter Beweis stellen. Unter anhaltendem Beifall trugen die Herzi’s ihre beiden Tänze (in der Mühli und Galopp Schottisch) vor, bevor das Moderatorenduo Lisa Finke und Daniel Bartel alle Tanzgruppen zu einem gemeinsamen Aufmarsch und einem gemeinsamen Tanz (Nagelschmied) aufrief.Das Gesamtbild der vielen tanzenden Trachtenträger, das sich dabei bot, war prägend und stand sinnbildlich für das gelebte Gemeinschaftsgefühl der Siebenbürger Sachsen. Ohne diese Gemeinschaft, die auch in der Jugendtanzgruppe immer präsent ist, wäre die ganze Jubiläumsveranstaltung in der Art und Weise nicht durchführbar gewesen. Ein besonderer Dank gebührt den vielen ehrenamtlichen Helfern, die sich bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung und dem sich daran anschließenden Jubiläumsball tatkräftig eingebracht haben.Dies sollte jedoch nicht der einzige Höhepunkt bleiben. Ein weiterer folgte und wurde durch Ingrid Mattes unmittelbar eingeleitet. Ihr wurde die besondere Ehre zuteil, Brigitte Krempels für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement im Vorstand des Kreisverbandes Nürnberg und in Anerkennung ihres Wirkens als Gründerin und Leiterin der Kinder-, Jugend- und Volkstanzgruppe Herzogenaurach und der damit einhergehenden Verdienste zum Wohle der siebenbürgischen Gemeinschaft das Goldene Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland zu überreichen. Sie überbrachte zeitgleich Dank und Glückwunsch des Bundesvorsitzenden Rainer Lehni, verbunden mit der Ermunterung, sich weiterhin aktiv in der Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen einzubringen und zu ihrer Stärkung beizutragen.Der kulturelle Nachmittag endete mit einem gemeinsamen Erinnerungsfoto aller Beteiligten. Im Anschluss daran lud die Jugendtanzgruppe Herzogenaurach zum Jubiläumsball mit der beliebten „Combo Band“ ein. Die siebenbürgische Newcomer-Band heizte gleich von Beginn an den Gästen ordentlich ein. Der vorbildliche Einsatz und die gute Stimmung übertrugen sich auch unmittelbar auf das überwiegend junge Publikum, sodass bis spät in die Nacht ausgiebig und ausgelassen gefeiert wurde.

Helmut Bartel