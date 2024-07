2. Juli 2024

70 Jahre Kreisgruppe Pforzheim – Enzkreis: ein Fest der Gemeinschaft

Am 15. Juni feierte die Kreisgruppe Pforzheim – Enzkreis ihr 70-jähriges Jubiläum mit einer festlichen Veranstaltung, die zahlreiche Mitglieder und Ehrengäste zusammenbrachte. Die Feier fand in den Räumlichkeiten des Musikvereins Eutingen statt. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch die Vorstandsvorsitzende Astrid Neckel, die in ihrer Rede unter anderem die Geschichte der Kreisgruppe beleuchtete. Im Anschluss übergab sie das Wort an Helge Krempels. Dieser hielt eine wunderbare Festrede, in der er die Bedeutung der Siebenbürger Sachsen und die Erfolge der Kreisgruppe Pforzheim – Enzkreis würdigte.

70 Jahre Kreisgruppe Pforzheim – Enzkreis: Impressionen von der Jubiäumsfeier Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Ehrung von zwei langjährigen Mitgliedern. Elisabeth Fleischer und Rosemarie Weber wurden für ihre Verdienste mit dem Silbernen Ehrenwappen ausgezeichnet. Diese Ehrung ist ein Zeichen der Anerkennung für ihren unermüdlichen Einsatz und ihr Engagement in der Gemeinschaft.



Musikalisch wurde der Nachmittag vom Original Karpatenblech unter der Leitung von Herbert Daniel begleitet, dessen Klänge für festliche Stimmung sorgten. Die Tanzgruppe Mannheim – Heidelberg unter der Leitung von Dagmar Markel begeisterte das Publikum mit traditionellen Tänzen.



Die Feier war ein großer Erfolg und spiegelte die starke Gemeinschaft und das lebendige Vereinsleben der Siebenbürger Sachsen in Pforzheim – Enzkreis wider. Die Gäste genossen einen wunderbaren Nachmittag voller Musik, Tanz und Geselligkeit. Die Kreisgruppe blickt stolz auf 70 Jahre zurück und freut sich auf viele weitere erfolgreiche Jahre! Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Ehrung von zwei langjährigen Mitgliedern. Elisabeth Fleischer und Rosemarie Weber wurden für ihre Verdienste mit dem Silbernen Ehrenwappen ausgezeichnet. Diese Ehrung ist ein Zeichen der Anerkennung für ihren unermüdlichen Einsatz und ihr Engagement in der Gemeinschaft.Musikalisch wurde der Nachmittag vom Original Karpatenblech unter der Leitung von Herbert Daniel begleitet, dessen Klänge für festliche Stimmung sorgten. Die Tanzgruppe Mannheim – Heidelberg unter der Leitung von Dagmar Markel begeisterte das Publikum mit traditionellen Tänzen.Die Feier war ein großer Erfolg und spiegelte die starke Gemeinschaft und das lebendige Vereinsleben der Siebenbürger Sachsen in Pforzheim – Enzkreis wider. Die Gäste genossen einen wunderbaren Nachmittag voller Musik, Tanz und Geselligkeit. Die Kreisgruppe blickt stolz auf 70 Jahre zurück und freut sich auf viele weitere erfolgreiche Jahre! Hannah Neckel

Schlagwörter: Pforzheim, Jubiläum, Kreisgruppe

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.