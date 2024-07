Kreisgruppe Herten begeht 70-jähriges Jubiläum

1953/54 kamen die Siebenbürger Sachsen im Rahmen der sogenannten Kohleaktion nach Herten. Sie ließen sich in der Siebenbürger Siedlung in Herten-Langenbochum nieder – und organisierten sich auf ihre überlieferte Art und Weise in Siebenbürger Kreisgruppe (damals noch „Nachbarschaft“), Frauengruppe, Blaskapelle, Jugend-/Tanzgruppe sowie einem Chor, der allerdings vor einigen Jahren aufgelöst wurde. Am 15. Juni begingen all diese Gruppen ihr 70-jähriges Jubiläum im und am Siebenbürger Haus der Jugend. Das Siebenbürger Haus der Jugend selbst wurde 1964 eingeweiht und feierte somit, geschmückt mit zahlreichen Fahnen, das 60-jährige Bestehen.

Ehrungen in der Kreisgruppe Herten, von links: Bundesvorsitzender Rainer Lehni, Dr. Erika Thomae, Hildegard Ginsel, Heiko Ginsel. Foto: Heike Mai-Lehni

Die schon Tage vorher ausgebuchte Feierstunde begann mit einem emotionalen Fest-gottesdienst unter der Leitung unserer langjährigen Pfarrerin a.D. Renate Leichsenring. Das Vorbereitungsteam blickte unter dem Motto „Wir gedenken der uralten Zeiten“ zurück auf 70 bewegte Jahre in Herten. Unsere Blaskapelle begleitete die Andacht mit gut ausgewählten Liedern, in die die Festgemeinde gerne mit einstimmte. Die Kollekte war bestimmt für ein Projekt des TransSilvania e.V., durch das in Dunesdorf in Siebenbürgen die Kosten für die Betreuung ukrainischer Kinder übernommen werden, damit die Mütter einem Broterwerb nachgehen können. Allen Gebern ein herzliches Dankeschön!In der Feierstunde konnte die Kreisgruppenvorsitzende Karin Roth neben vielen Mitgliedern und Freunden des Verbandes auch viele Ehrengäste begrüßen. Den Gruß der Stadt Herten und des Schirmherren Matthias Müller überbrachte die Stellvertretende Bürgermeisterin Silvia Godde. Sie bedankte sich für das vielseitige kulturelle Wirken der Siebenbürger Sachsen in den zurückliegenden Jahren. Der Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und Vorsitzende der Landesgruppe NRW Rainer Lehni lobte ebenfalls die vielseitigen Aktivitäten der Hertener Siebenbürger und ihre Strahlkraft über Herten hinaus. Durch Ehrungen bedankte er sich bei drei besonders verdienten Mitgliedern: Dr. Erika Thomae für ihr Wirken in Kreis- und Frauengruppe sowie im Siebenbürger Haus der Jugend, Hildegard Ginsel als „Nachbarmutter“ (Sozialreferentin) und Heiko Ginsel als langjähriger Kapellmeister der Siebenbürger Blaskapelle.Einen kurzweiligen Rückblick gab Willi Wessel, ehemaliger Bürgermeister, Ehrenbürger der Stadt Herten und enger Wegbegleiter der Siebenbürger Sachsen. Er stellte fest, dass wir Siebenbürger einen wesentlichen Teil der Kultur in Herten ausmachen. Er erinnerte an zahlreiche verdiente Menschen in den Reihen der damaligen Neubürger und ihrer Nachfahren und nannte als Beispiel die Vorsitzenden Andreas Porr, Georg Schmedt und – Zitat: „Eine Frau – wer hätte das vor 70 Jahren gedacht?“ – Karin Roth. Auch viele Vertreter befreundeter Kreisgruppen gratulierten von Herzen zu dem gemeinsamen Jubiläum.Das kulturelle Programm wurde bereichert durch Auftritte der Volkstanzgruppe unter dem Vorsitzenden Tim Holzträger und dem Tanzleiter Christian Schuster. Gezeigt wurden der auch in Siebenbürgen bekannte „Figurenländler“ sowie die „Russenpolka“, ein besonders schwungvoller Jugendtanz. Unsere Blaskapelle unter dem Vorsitzenden Niklas Kuhn und dem Kapellmeister Heiko Ginsel belebte auch diesen Teil der sehr abwechslungsreichen Veranstaltung. Gänsehautmomente kamen mit dem Siebenbürgenlied und einer besonders feierlichen Variante des Steigerlieds.Ein Sektempfang mit vielseitigen Kostproben des bekannten siebenbürgischen Kleingebäcks rundete die Feierstunde ab – wiederum begleitet von der Siebenbürger Blaskapelle.Im Anschluss fand ein Trachtenumzug durch die Siebenbürger Siedlung statt. Hier reihten sich zahlreiche weitere Siebenbürger Sachsen wie auch die Tanzgruppe aus Wuppertal ein. Die in der Siedlung wohnenden Mitglieder hatten ihre Häuser mit blau-roten Schleifen geschmückt und sorgten für ein feierliches Bild in den Straßen. Der Umzug endete vor dem Siebenbürger Haus an dem zuvor aufgebauten Kronenbaum, wo die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu den Klängen der Blaskapelle einen Trachtenaufmarsch zeigten. Tim Holzträger kletterte auf den Kronenbaum und hielt von oben die Kronenrede. Nachdem er einen Toast auf das Wohl der Gäste ausgesprochen hatte, dankte er allen Mitwirkenden. Er bat um gutes Gelingen – traditionell für eine gute Ernte, aber auch für das gute Gelingen des Festes. Für die Kinder wurden die zuvor in der Krone versteckten Süßigkeiten herabgeworfen. Zum Abschluss brachte er einen Blumenstrauß mit herab. Unten angekommen, wählte er eine Tanzpartnerin aus, der er den Strauß überreichte. Die beiden eröffneten den Walzer, die zahlreichen weiteren Tanzpaare reihten sich ein und füllten die Fläche um den Kronenbaum zu den Klängen der Blaskapelle. Das Nachmittagsprogramm wurde mit vielseitigen Volkstänzen bestritten: Unsere Tanzgruppe hatte zahlreiche frühere Tänzer und Tänzerinnen aktiviert, dazu kam die Volkstanzgruppe aus Wuppertal. Sie wechselten sich mit ihren Darbietungen ab und zeigten dem Publikum ein buntes Bild an Trachten und Tänzen.Dazu bot das Fest viele kulinarische Köstlichkeiten: Schnell bildete sich eine Schlange vor dem Baumstriezelstand, auch die vielseitigen Kuchen, Torten und Waffeln unserer Bäckerinnen wurden gerne probiert. Weitere Helfer und Helferinnen kümmerten sich um Getränke und Grill. Neu waren die Selfie-Points mit typischen Motiven. Die Gäste konnten sich vor überlebensgroßen Stickereien, einer siebenbürgischen Häuserzeile, einer historischen Kirche oder einer Aufnahme der Heimatstube fotografieren. Zugleich lief ein Kinderfest mit Hüpfburg, Kinderschminken, zahlreichen Spielen – und natürlich ansprechenden Preisen.Die Veranstaltung wurde möglich durch enorm viele Helfer und Helferinnen sowie durch die große Unterstützung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Schön war’s!

