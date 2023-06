22. Juni 2023

Jungsachsentag wählt neue Bundesjugendleitung der SJD

Beim Jungsachsentag der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) wurde am 17. Juni in Bad Kissingen eine neue Bundesjugendleitung unter der Wahlleitung von Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes, gewählt. Als erste Frau in der Geschichte der SJD bekleidet nun Natalie Bertleff das Amt der Bundesjugendleiterin.

Natalie Bertleff ist neue Bundesjugendleiterin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD). Foto: privat Ihr zur Seite stehen als Stellvertreter Manuel Krafft, Marc-Alexander Krafft und Melanie Pauli. Die geschäftsführende Bundesjugendleitung vervollständigen Hanna Müller als Schriftführerin und Jessica Pelger als Kassenwartin. Kulturreferentin ist Sandra Bruss mit Lisa Göddert als stellvertretende Kulturreferentin. Valerie Bertleff kümmert sich fortan um die Zusammenarbeit mit der Föderation. Öffentlichkeitsreferentin ist Rhea Klein, Sportreferent Patrick Brusch. Um die Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen kümmern sich Katrin Breit als DJO-Referentin, Andrea Glatz als HOG-Referentin und Jonas Thilo Alischer als CWG-Referent. In ihrem Amt bestätigt wurden Frederike Stamm als Zeltplatzreferentin und Patrick Krestel als Marketingreferent. Beisitzer sind Verena Konnerth, Leon Glatz, Markus Jakobi und Bruno Eckenreiter.



Natalie Bertleff, 1999 in Nürnberg geboren, stammt mütterlicherseits aus Hamruden und väterlicherseits aus Kleinschelken. Sie studiert Germanistik im Kulturvergleich an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Ehrenamtlich ist sie in der SJD-Bundesjugendleitung seit 2016 aktiv, zunächst als Kinderreferentin und seit 2019 als stellvertretende Bundesjugendleiterin. In der Landesjugendleitung Baden-Württemberg wirkte sie von 2016-2019 als Beisitzerin und von 2019-2022 als Pressereferentin.



Schlagwörter: SJD, Bundesjugendleitung, Bad Kissingen

