SJD Baden-Württemberg leitet in die kalte Jahreszeit

Der Vorstand der SJD Baden-Württemberg nimmt Aufstellung zum Gruppenbild. Foto: Tobias Krempels

Amfindet unser Adventsnachmittag in Köhlesrain 10 in Biberach an der Riß statt. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre können, gemeinsam mit uns, basteln, Kekse verzieren und einen Nachmittag in guter Gesellschaft verbringen. Unser Ziel ist es, unsere Jugend städte- und kreisgruppenübergreifend zu vernetzen und so die Gemeinschaft der nächsten Generation zu festigen. Der Teilnehmerbeitrag liegt bei zehn Euro für SJD-Mitglieder und 15 Euro für Nicht-Mitglieder.Unsere zweite Veranstaltung, unser Wurstseminar, findet amebenfalls in Biberach an der Riß statt. Wir wollen „wie früher“ Wurst machen. Unsere Absicht mit dieser Veranstaltung ist es, die Traditionen zu bewahren und sie der Jugend näherzubringen. Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 45 Euro für SJD-Mitglieder und 55 Euro für Nicht-Mitglieder, die Anmeldefrist ist der 11. November.Mehr Informationen findet ihr auf Facebook und Instagram. Wir freuen uns auf euch!

Stefanie Fuss