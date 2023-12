Ereignisreiches Halbjahr für die Tanzgruppe Augsburg

Nach unserem Kronenfest und einer kurzen Sommerpause meisterte die Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg seit Anfang Oktober insgesamt sieben Auftritte sowohl vor heimischem Publikum als auch zu Gast bei Freunden in nah und fern. Der Höhepunkt dieses straffen Programms war sicherlich die Teilnahme am 29. Volkstanzwettbewerb der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), bei dem sich die Tanzgruppe Augsburg mit dem 2. Platz belohnen konnte.

Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg beim Volkstanzwettbewerb. Foto: Markus Stenner

Am 7. Oktober durften wir bei der großen Jubiläumsfeier der Kreisgruppe Landshut zu Gast sein, bei der unter anderem die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe ihr 40-jähriges Jubiläum feierte. Es hat uns sehr gefreut, das zahlreich erschienene Publikum mit den Tänzen „Schaulustig“ und „Nagelschmied“ zu begeistern und beim Jubiläumsball gemeinsam mit unseren Freunden aus Landshut zu feiern. Bereits eine Woche später, am 15. Oktober, durften wir gemeinsam mit der Siebenbürgischen Kindertanzgruppe Augsburg bei der Lechhauser Kirchweih in Augsburg auftreten und unser heimisches Publikum mit verschiedenen Volkstänzen erfreuen. Am darauffolgenden Samstag, dem 21. Oktober, hat es uns sehr gefreut, mit insgesamt elf Paaren nach Rosenheim zu fahren, und bei der Kulturveranstaltung zum 50-jährigen Jubiläum der Kreisgruppe Rosenheim den „Figurenländler“ sowie den „Schaulustig“ zu präsentieren. Auch bei dieser Jubiläumsfeier wurde abends gemeinsam zur Musik der „Power-Sachsen“ getanzt und gefeiert.Unser großes Highlight war die Teilnahme am Volkstanzwettbewerb der SJD am 28. Oktober in Heidenheim an der Brenz. Nach intensiven Monaten mit vielen Zusatzproben machten wir uns am Morgen des 28. Oktober gemeinsam mit vielen Eltern und Freunden der Tanzgruppe auf den Weg nach Heidenheim. Zunächst durften wir in unseren bunt gemischten Trachten unseren Kürtanz „Onder de Linde“ präsentieren, bevor wir in der zweiten Tanzrunde den Pflichttanz „Uf am Rossboda“ zeigten. Beide Tänze durften wir dank unserer mitgereisten Familien und Freunde unter tosendem Applaus aufführen und hatten sichtlich Spaß am Tanzen. Auch dieses Mal waren wir eine sehr junge Truppe; für fünf Tänzerinnen und Tänzer war es der erste Auftritt mit der Tanzgruppe Augsburg beim Volkstanzwettbewerb und unsere jüngsten Tänzerinnen waren gerade einmal 15 Jahre alt. Umso größer war die Freude, als bekanntgegeben wurde, dass wir es auf das Podium geschafft hatten und uns den ­Pokal für den zweiten Platz sogar mit unseren Freunden der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugendtanzgruppe aus Heidenheim teilen durften.Nach dem Erfolg beim Volkstanzwettbewerb konnten wir uns jedoch keine Pause gönnen und es ging direkt weiter mit zwei Auftritten bei Veranstaltungen unserer Kreisgruppe. So durften wir am 11. November beim großen Kathreinenball in Horgau gemeinsam mit der Siebenbürgischen Kindertanzgruppe Augsburg sowie der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe München auftreten und kurz darauf auch beim Kathreinenball mit der Blaskapelle am 18. November das Publikum mit unseren Tänzen erfreuen.Bevor es in die wohlverdiente „Winterpause“ geht, steht für uns noch ein wichtiger Meilenstein bevor: Wir feiern am 2. Dezember unser 45-jähriges Bestehen mit einem kulturellen Nachmittag sowie einem Jubiläumsball mit der „Rocky5“ am Abend.

Lisa Spielhaupter