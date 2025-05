Schön ist so ne Hoooochzeit!

"Ich gebe dir mein Wort und du gibst mir auch dein Wort im schneeweißen Kleid. Ja! Ja! Ja!" Diese Zeilen aus dem Lied der Band „Die Draufgänger“ waren am 3. Mai im Landkreis Fürstenfeldbruck Programm. Denn es heirateten kirchlich Vanessa, geborene Maurus, und Patrick Krempels. Es gratulieren neben Familie und Freunden vor allem die stolzen Eltern Iris (Hermannstadt) und Markus (Wolfratshausen) Maurus sowie Hannelore und Siegfried Krempels (Girelsau).

Das Brautpaar mit Tänzerinnen und Tänzern aus München, Geretsried, Augsburg, Landshut, Traunreut, Lohhof und Fürstenfeldbruck. Fotos: Thilo Mindt

Überraschungsgast: die Musikgruppe „offbeat“ der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD).

Hoch das Bein! Die Cancan-Mädels aus Geretsried und Co. mit Vanessa und Patrick.

Vanessa und Patrick sind keine unbekannten in der Community der Siebenbürger Sachsen. Vanessa ist aus der Jugendtanzgruppe Geretsried, dort Cancan-Mädel und als Sängerin vom Singen vor der Schranne beim Heimattag, bekannt, Patrick aus der Jugendtanzgruppe München (SJTGM), dort ehemaliger Tanzleiter, Schlagzeuger vom Singen vor der Schranne und Mitgründer von „offbeat“, der Jugendmusikgruppe der SJD. Gemeinsam waren sie beim letzten Heimattag als Brautpaar in Girelsauer Tracht im Trachtenumzug zu bewundern. Bei so viel ehrenamtlichem Engagement im Verband der Siebenbürger Sachsen sowie tänzerischem und musikalischem Können verwundert es also nicht, dass auch auf der Hochzeit diesbezüglich einiges geboten war.Nach einem sehr persönlichen Gottesdienst in der evangelischen Erlöserkirche Fürstenfeldbruck mit Vanessas Herzenspfarrerin Pia Werner (konfirmierte Nessa und begleitete sie ins Ehrenamt) und hervorragender musikalischer Umrahmung der „Kobenzer Streich“-Volksmusikanten standen 13 Paare in siebenbürgisch-sächsischer Tracht mit Rosen Spalier. Sie geleiteten das junge Paar stilvoll zum liebevoll gestalteten Hochzeitsbulli. Damit es sich auch lohnte, die Tracht anzuziehen, gab es bei der Hochzeitslocation im Bürgerhaus und Gasthaus zur Sonne in Mammendorf gleich eine tänzerische Kostprobe der aus den Tanzgruppen München, Geretsried, Traunreut, Landshut, Fürstenfeldbruck, Augsburg und Lohhof stammenden Tänzerinnen und Tänzer. Zum Besten gegeben wurden der obligatorische „Zillertaler Hochzeitsmarsch“, der „Schaulustig“ und die „Sternpolka“ mit Brautpaar und Gästen. Nach ­einem weiteren Ohrenschmaus der aus der Steiermark stammenden „Kobenzer Streich“ mit Schlagern aus den 50er und 60er Jahren eröffnete das Brautpaar die Tanzfläche mit dem Lied „Wenn i di ned hätt“, von Claudia Koreck gesungen und gespielt von der Studienfreundin Anna Mang mit Mann Lukas. Nahtlos übernahmen am späten Nachmittag sodann die Freunde und Musiker von der Band „TraunSound“ und gaben eine erste Hör- und Tanzprobe.Der Brautstrauß war schon längst geklaut, so auch der Schuh der Braut … apropos Braut, wo ist sie denn? GEKLAUT! Mit großem Hallo und Marsch zog überraschend „offbeat“ in den Festsaal ein und sammelte den einsamen, mit Besen, Kerze und Lippenstift ausgestatteten Bräutigam samt Festgästen ein, um nach der verzogenen Braut zu suchen. GEFUNDEN! Rauschend wurde mit „TraunSound“ und „offbeat“ bis in die Nacht gefeiert, gesungen und getanzt, bis kurz vor Schluss noch ein weiteres Highlight auf das Brautpaar wartete. In überraschend neuer Konstellation hüpften und sprangen acht Mädels mit Federn im Haar und wehenden bunten Röcken in den Saal. Na klar! Der Cancan der Geretsrieder Tanzgruppenmädels durfte nicht fehlen, zumal die Braut selbst jeden bisherigen Auftritt der Gruppe mitgetanzt hatte. Souverän meisterte Vanessa die Zugabe barfuß im Brautkleid, herrlich! Beseelt von viel Herzlichkeit, Gemeinschaftssinn und Dankbarkeit schippert das junge Paar nun in die Flitterwochen. Wir danken allen kleinen und großen Helferinnen und Helfern für das gelungene Fest und wünschen dem Brautpaar nor de geseangt! Hoch soll’n sie leben!

Eure Power Sisters Heidi und Jasmin