Edelweiss-Challenge: Unterstützt die SJD-Musikgruppe offbeat!

Die Musikgruppe offbeat der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) nimmt an der Edelweiss-Challenge auf TikTok teil – und braucht eure Unterstützung! Bei der Challenge geht es darum, ein kreatives Video zum neuen Song „Edelweiss“ der Fäaschtbänkler zu gestalten. Die Musikgruppe mit den meisten TikTok-Aufrufen bis zum 18. Juni 2025 bekommt die einmalige Gelegenheit, als Vorband der Fäaschtbänkler aufzutreten – für uns als junge Musikgruppe eine unglaubliche Chance!

Die Edelweiss-Challenge live vor der Schranne. Foto: privat

Doch einfach nur ein Video drehen? Das wäre uns nicht genug gewesen. In unserem Beitrag wollten wir zeigen, was die SJD ausmacht: die Verbindung von, insbesondere durch den. Dieser prägt zahlreiche Veranstaltungen der SJD – vom Vorbereitungsseminar bis hin zum Volkstanzwettbewerb. Also lag es für uns nahe: Wir bringen Volkstanz und „Edelweiss“ zusammen!lernten innerhalb kürzester Zeit den von Katrin Breit und Melanie Pauli choreografierten Volkstanz zu „Edelweiss“. Die Premiere war ein echtes Highlight: Beimtanzten wir gemeinsam vor der Schranne – live gespielt von offbeat.Jetzt seid ihr gefragt:Hier geht’s direkt zum Video: https://vm.tiktok.com/ZNdAa8qLF/