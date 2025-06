Frühlingsrückblick aus Heilbronn

Den Ostersonntag durften wir, die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn, als Gastgruppe auf dem Osterball in Heidenheim ausklingen lassen. Wir präsentierten den zahlreichen Zuschauern den Holsteiner Dreitour und den Walzer für Mona. Im Anschluss tanzten wir gemeinsam mit der Kinder- und Jugendtanzgruppe Heidenheim den Orient Express. Wir bedanken uns herzlich für die Gastfreundschaft, die wir auch eine Woche später auf dem Frühlingsball in Rosenheim erfahren durften. Dort führten wir den Schaulustig, den Walzer für Mona, den Sprötzer Achterrüm und die Sternpolka mit unseren Freunden der Jugendtanzgruppe Rosenheim auf.

Am 30. April fand unser alljährlicher Tanz in den Mai in der Festhalle Nordheim statt. Mit dabei war wie immer unsere Nova-Band. Zunächst trat die Kindertanzgruppe unter der Leitung von Lara Gaber und Stefanie Fuss auf und begeisterte das Publikum mit dem Schwäbischen Solotanz als auch mit La Chappeloise. Anschließend war die Siebenbürgische Tanzgruppe Heilbronn, geleitet von Vivien Weber, Veronica Quandt und Bernhard Lang, an der Reihe, die den Zuschauern die Russenpolka und den Walzer für Mona zeigte. Es folgte ein gemeinsamer Tanz aller Beteiligten, die Sternpolka. Der Mai wurde um Mitternacht mit dem Lied „Der Mai ist gekommen“ feierlich begrüßt, das gemeinsam unter musikalischer Begleitung von Tobias Krempels, Tobias Benning und Lukas Köber gesungen wurde. Ein besonderer Dank gilt allen Helfern als auch der Band!Wir möchten noch einmal zu unserem 50-jährigen Jubiläum aufrufen. Obendrein gibt es die Kindertanzgruppe bereits auch seit 20 Jahren. Somit gibt es doppelten Grund zu feiern, seid dabei! Die Veranstaltung findet amin der Mühltalhalle in Bad Rappenau statt. Beginn ist um 14.00 Uhr. Am Abend folgt der große Jubiläumsball mit der „Combo“-Band, Einlass ist um 19.00 Uhr. Weitere Informationen dazu sind auf unserer Homepage https://www.jtg-heilbronn.de/ sowie auf unserer Facebook-Seite „Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn“ oder auf Instagram/TikTok unter „@jtgheilbronn“ zu finden.

Lara Gaber

Im Auftrag der Liebe

Die Trachtenträger mit dem Brautpaar. Foto: privat

Schon im Februar hat unser langjähriges Mitglied Andrea Weber (geborene Greger) „Ja“ zu ihrem Markus gesagt. Am 3. Mai stand die kirchliche Hochzeit an und sowohl die Siebenbürgische Tanzgruppe (STG) Heilbronn, als auch wir als Siebenbürgische Jugendtanzgruppe (JTG) Heilbronn hatten Grund zu feiern.Andrea, die aus Michelsberg kommt, ist seit zehn Jahren Mitglied in unserer Jugendtanzgruppe und auch Mitglied in der STG Heilbronn. Gemeinsam mit Michael Henning und Stefanie Fuss hat sie die Gruppe durch die Pandemie geleitet, bis letztes Jahr war sie im Vorstand aktiv. Ihren Markus, der aus Zendersch kommt, hat sie auf einem unserer Bälle kennengelernt und seitdem sind sie unzertrennlich. Auch wir haben Markus schon ins Herz geschlossen und als Helfer auf unseren Veranstaltungen eingeschleust.Mit 23 Trachtenträgern standen wir vor der Kirche und hatten die Ehre, vor dem Brautpaar einzulaufen. Nach der Kirche begleiteten wir das Paar zur Halle und tanzten während des Sektempfangs. Es wurden der Walzer für Mona, die Quadrille und die Russenpolka, getanzt. Die Quadrille hat eine besondere Bedeutung für unsere Braut: Es ist nicht nur ihr Lieblingstanz, sondern wurde auch an ihrem ersten Auftritt in der JTG in Dortmund aufgeführt. Danach folgte die Sternpolka, bei der unser Hochzeitspaar freudig einstieg. Trotz leichten Regens durften die Gäste die Liegestützen der Männer bestaunen.Eine Besonderheit: Aus einer Idee für die Kirche entstand ein Chor, der sich sehen lassen kann! Bestehend aus neun Sängerinnen und einem Sänger wurde das Lied „Ech wardan aindan bä dir sen“ von Jürgen aus Siebenbürgen gesungen. Es wirkte ein zusätzlicher musikalischer Begleiter mit.Aufgrund der Verbundenheit des Paares zur Heimat der Eltern und ihr eigenes Engagement in verschiedenen Kulturgruppen war es uns wichtig, dies auch zu repräsentieren. Wer unsere neue Gruppe kennenlernen möchte, kann das gern via @heimatklang.heilbronn auf Instagram tun. Liebe Andrea, lieber Markus, im Namen beider Tanzgruppen wünschen wir euch von Herzen alles Gute für eure gemeinsame Zukunft!

Stefanie Fuss