29. Mai 2025

„offbeat“ bereitet sich auf den Heimattag vor

Am Sonntag, den 27. April, trafen sich 17 motivierte junge Musikerinnen und Musiker der SJD-Musikgruppe „offbeat“ zur Generalprobe für den kommenden Heimattag. Da das gemütliche KjG-Haus in Ettenbeuren an diesem Wochenende (25.-27. April) ohnehin als Veranstaltungsort für das Frühlingstreffen der SJD-Vorstände diente, bot es sich für „offbeat“ an, auch den Probentag wieder hier abzuhalten – wie beim ersten Probewochenende im September 2024.

Gruppenbild von „offbeat“ beim Probewochenende der SJD-Musikgruppe Ende März in Stein. Foto: RK Doch wofür wurde eigentlich so eifrig geprobt? Am Heimattag haben wir gleich vier Auftritte! Los geht’s, wie auch im letzten Jahr, dort, wo alles begann – auf dem Jugendzeltplatz. Pünktlich zum Anstich eröffnet „offbeat“ das „SJD-Bayern Wirtshaus“ musikalisch. Genau wie beim letztjährigen Blasmusik-Jamming sind auch diesmal wieder alle Jugendlichen eingeladen, ihr Instrument mitzubringen und mitzuspielen!



Du hast Lust, dich uns anzuschließen, bist dir aber unsicher, ob du das spontan hinbekommst? Kein Problem, schreib uns einfach an musik[ät]sjd-siebenbuerger.de, und wir schicken dir gerne die Noten vorab zu! Weiter geht’s um 13.30 Uhr mit einem Platzkonzert vor der Schranne. Mit einem bunten Mix aus modernen Stücken zeigen wir euch, dass wir mehr sind als „nur“ eine Blaskapelle. Natürlich darf auch traditionelle Blasmusik nicht fehlen: Am Sonntag marschieren wir gemeinsam mit der Jugendkapelle Sachsenheim beim großen Trachtenumzug mit.



Den krönenden Abschluss unseres musikalischen Wochenendes bildet die Veranstaltung „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“, bei der „offbeat“ den gemeinsamen Aufmarsch der Tanzgruppen musikalisch begleiten wird. Na, seid ihr gespannt? Wir auf jeden Fall – und nach diesem Probetag fühlen wir uns bestens vorbereitet! Bereits kurz nach 9.00 Uhr trudelten die ersten Musikerinnen und Musiker ein. Man rückte zusammen, schob Sofas beiseite, baute Instrumente und Notenständer auf – und war fast pünktlich um 10.00 Uhr bereit zum Proben. „offbeat“ begann mit dem altbekannten „Siebenbürger Marsch“, bevor es mit weniger „klassischer Blasmusik“ weiterging. Es standen unter anderem moderne Stücke der „Fäaschtbänkler“ sowie ein mitreißendes Schlager-Potpourri auf dem Programm. Im musikalischen Fokus stand vor allem das Wiederholen und Festigen der Stücke, die bereits beim letzten Probenwochenende Ende März in Stein bei Nürnberg einstudiert worden waren. Bis 16.00 Uhr wurde intensiv geprobt – unterbrochen nur von einer köstlichen Mittagspause. Das leckere Essen wurde von fleißigen Helferinnen der Kreisgruppe Ulm zubereitet – ein großes Dankeschön dafür! Auch eine kurze Kaffee- und Kuchenpause durfte natürlich nicht fehlen.Doch wofür wurde eigentlich so eifrig geprobt? Am Heimattag haben wir gleich vier Auftritte! Los geht’s, wie auch im letzten Jahr, dort, wo alles begann – auf dem Jugendzeltplatz. Pünktlich zum Anstich eröffnet „offbeat“ das „SJD-Bayern Wirtshaus“ musikalisch. Genau wie beim letztjährigen Blasmusik-Jamming sind auch diesmal wieder alle Jugendlichen eingeladen, ihr Instrument mitzubringen und mitzuspielen!Du hast Lust, dich uns anzuschließen, bist dir aber unsicher, ob du das spontan hinbekommst? Kein Problem, schreib uns einfach an musik[ät]sjd-siebenbuerger.de, und wir schicken dir gerne die Noten vorab zu! Weiter geht’s um 13.30 Uhr mit einem Platzkonzert vor der Schranne. Mit einem bunten Mix aus modernen Stücken zeigen wir euch, dass wir mehr sind als „nur“ eine Blaskapelle. Natürlich darf auch traditionelle Blasmusik nicht fehlen: Am Sonntag marschieren wir gemeinsam mit der Jugendkapelle Sachsenheim beim großen Trachtenumzug mit.Den krönenden Abschluss unseres musikalischen Wochenendes bildet die Veranstaltung „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“, bei der „offbeat“ den gemeinsamen Aufmarsch der Tanzgruppen musikalisch begleiten wird. Na, seid ihr gespannt? Wir auf jeden Fall – und nach diesem Probetag fühlen wir uns bestens vorbereitet! Melanie Pauli

Schlagwörter: offbeat, Musik, Blasmusik, Heimattag, SJD

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.