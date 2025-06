„Kulinarik, Tanz & Gesang“: Tanzgruppe Nürnberg beim Siebenbürgischen Tag im Haus der Heimat

Statt wie gewohnt das Tanzbein zu schwingen, entschloss sich die Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Nürnberg, diesmal ein kleines kulinarisches Abenteuer zu wagen und in diesem Kontext einen Siebenbürgischen Tag gemeinsam zu verbringen.

Die Tanzgruppe Nürnberg genießt gemeinsam ihre selbstzubereiteten siebenbürgischen Spezialitäten. Fotos: Hansjürgen Streifert

Als Vorspeise gab es am Siebenbürgischen Tag einen Boeuf-Salat (Salată de boeuf) mit besonderer Verzierung.

Da ein Siebenbürgischer Tag bekanntermaßen eine immense Fülle an Möglichkeiten bietet, hatte man sich im Vorfeld schwerpunktmäßig auf das Thema „Kulinarik, Tanz & Gesang“ festgelegt. Als erklärtes Ziel des Projektes wurde die Stärkung der Gemeinschaft durch gemeinsame Freizeitgestaltung, aber auch das Auffrischen oder Kennenlernen traditioneller Gerichte und Backwaren und deren Herstellung herausgegeben. Am 29. März konnte das Projekt im Haus der Heimat Nürnberg stattfinden.Gespannt und voller Vorfreude fanden sich die Tanzgruppenmitglieder bereits am Morgen vor Ort ein, um die kulinarische Reise in die eigene Vergangenheit anzutreten. Bereits im Vorfeld hatte man sich auf ein Tagesmenü festgelegt und eine Gruppeneinteilung vorgesehen, als auch die Vorgehensweise grob abgesteckt. Als Vorspeise stand fest ein Boeuf-Salat (Salată de boeuf) mit selbstgemachter Mayonnaise. Das Hauptgericht bestand aus Bratwurst nach siebenbürgischer Art mit Polenta und Sauerkraut und sauer eingelegten Tomaten (Gogonele). Ein Nachtisch, bestehend aus Zwetschgen- und Grieshanklich sowie Cremeschnitten, rundete das Tagesmenü ab. Selbstverständlich durfte eine Vișinată sowie das ein oder andere Glas selbstgemachter Wein ebenfalls nicht fehlen.Voller Elan und Begeisterung gingen alle Arbeitsgruppen ans Werk. Für die Vorspeise wurde das Gemüse emsig gehackt und geschnibbelt, die Mayonnaise in „altbewährter“ Weise mit großem Durchhaltevermögen und ohne Mixer hergestellt und zum Abschluss das „Gesamtwerk“ liebevoll mit den Tanzgruppeninitialen garniert.Für die Bratwurst wurden alte Würzrezepte von Eltern oder Großeltern zu Rate gezogen und entsprechend angewandt. Penibel genau wurden Gewürze dosiert und abgewogen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Unter Zuhilfenahme mitgebrachter traditioneller Küchengeräte wurde die Wurst anschließend abgefüllt und in verzehrfertige Form gebracht.Gleichzeitig wurde anderorts Teig vorbereitet, ausgerollt, bestrichen und belegt, sodass am Ende leckere Hanklich und Cremeschnitten ihre Abnehmer fanden. Trotz der intensiven Beschäftigung überlagerte eine ausgeprägte Harmonie das Miteinander während des ganzen Tages. Vor allem die Gruppenarbeit förderte nicht nur den Spaß und die Freude, sondern auch den Austausch und die Erweiterung von Wissen.Nach getaner Arbeit wurde „groß aufgetischt“ und gemeinsam ausgiebig gespeist. Anschließend ließ man den Tag in geselliger Atmosphäre bei Gesang und begleitenden Gitarrenklängen ausklingen. Altbekannte Lieder wie „Rote Rosen“, „Wahre Freundschaft“ und „In einem Polenstädtchen“ wurden gemeinsam zum Besten gegeben. Natürlich ließ es sich die Tanzgruppe nicht nehmen, zum krönenden Abschluss auch noch ein paar Tanzschritte aufs Parkett zu legen, denn wo siebenbürgische Lebensfreude auf Gemeinschaft trifft, da wird gesungen, gelacht und getanzt – ganz gleich was ursprünglich im Programm stand.Das Projekt war ein absoluter Erfolg und eine Wiederholung in ähnlicher Form, möglicherweise zu anderen Themen, wird von den Beteiligten ausdrücklich gewünscht. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die mit der Organisation und Durchführung befasst waren. Ein besonderer Dank gilt dem Kreisverband Nürnberg und dem Haus der Heimat Nürnberg für ihre Unterstützung.

Der Vorstand