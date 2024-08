Sommerfest in Nürnberg: ein Wochenende voller Abwechslung

Am Wochenende des 20. und 21. Juli feierte der Kreisverband Nürnberg der Siebenbürger Sachsen sein alljährliches Sommerfest und verwandelte das Gut Wolfgangshof in einen Ort voller Freude und Gemeinschaft, mit guten Gesprächen, unterhaltsamer Musik und kulturellen Beiträgen.

Gruppenbild mit Ehrengästen. Foto: Alice Cao-Gottschling

Bei strahlendem Sonnenschein, der sich mit sintflutartigem Regen abwechselte, kamen Mitglieder und Freunde des Verbands zusammen, um gemeinsam zu feiern und alte Bekannte wiederzusehen. Das Fest begann am Samstagabend mit einer ausgelassenen Party. Die „Combo Band“ sorgte für die musikalische Unterhaltung und spielte eine bunte Hit-Mischung, die Jung und Alt gleichermaßen zum Tanzen einlud. Die Tanzfläche füllte sich stets rasch mit begeisterten Tänzern. Die Atmosphäre war heiter und der gesamte Gutshof war erfüllt von Musik, Lachen und dem Klirren von Gläsern.Am Sonntag, dem kulturellen Teil des Sommerfestes, war alles dabei: beste Unterhaltung sowie Sonne und Sommergewitter. Die Siebenbürger Blaskapelle Nürnberg unter der Leitung von Michael Bielz empfing die zahlreichen Gäste mit fröhlichen Klängen noch bei strahlendem Sonnenschein. Um 14.00 Uhr, zum geplanten Start des Festtages, setzte Starkregen ein, der natürlich den Ablaufplan gehörig durcheinanderbrachte. Mit einiger Verspätung begrüßte Johann Schuster, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes Nürnberg, die vielen Gäste von nah und fern. Als Ehrengäste wurden begrüßt: Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister der Stadt Fürth, Bernd Obst (CSU, Landrat Fürth), Adelheit Seifert (Stadträtin Zirndorf, Stellvertretende Landrätin im Landkreis Fürth), Peter Daniel Forster (CSU, Bezirkstagspräsident des Bezirkes Mittelfranken), Werner Henning (CSU, Stadtrat in Nürnberg, Vorsitzender des BdV Nürnberg und Vorsitzender des Hauses der Heimat Nürnberg), Horst Göbbel (Mitglied im Integrationsrat der Stadt Nürnberg, Ehrenvorsitzender des Hauses der Heimat Nürnberg, Ehrenvorsitzender des Kreisverbandes Nürnberg), Andrea Friedel (Bündnis 90/Die Grünen, Stadträtin in Nürnberg).Johann Schuster erinnerte in seiner Begrüßung an das Motto des diesjährigen Heimattages in Dinkelsbühl: „75 Jahre Gemeinschaft – Mach mit!“. Dabei erwähnte er die Gedenkfeiern 75 Jahre Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und 75 Jahre seit Bestehen des Grundgesetzes der Bundesrepublik. „Mach mit“ ist die Aufforderung, sich aktiv am weiteren Bestehen unserer Gemeinschaft zu beteiligen, Gemeinschaft zu erleben, Gemeinschaft auszubauen und Gemeinschaft zu stärken. Herr Schuster lud alle Besucher zur Feier des 75-jährigen Gründungsjubiläums des Landesverbandes Bayern am Samstag, den 19. Oktober, in der Meistersingerhalle in Nürnberg ein. In seiner Begrüßung wies Hanni Schuster auch auf das Gedenkjahr 80 Jahre Evakuierung der Nordsiebenbürger Sachsen im September 1944 hin. Aus diesem Anlass fanden bereits einige Veranstaltungen statt, so etwa in Bad Kissingen, Dorna Vatra (Rumänien), in Dinkelsbühl und Nürnberg. Weitere folgen im September in Bistritz und in Wels sowie im November in Drabenderhöhe.Durch das Programm führten Julia Gunnesch, Jugendreferentin des Kreis­verbandes Nürnberg, und Marc Pall, Social Media-Referent des Kreisverbandes Nürnberg, sehr sympathisch und professionell.Die Kindertanzgruppe Herzogenaurach unter der Leitung von Brigitte Krempels eröffnete den Reigen mit den Tänzen „Halbmond“ und einer vereinfachten Version des „Hanaks Konter“.Grußworte wechselten sich mit tänzerischer Darbietung ab, in denen von Landrat Obst, dem Bezirkstagspräsidenten Forster und dem Vorsitzenden des Hauses der Heimat Henning die kulturelle Vielfalt sowie der Gemeinschaftssinn der Siebenbürger Sachsen betont wurden.Die Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Nürnberg (Leitung Rosi Bartel und Annekatrin Streifert) tanzte die „Glücksschmiedpolka“ und den „Schaulustig“. Die Jugendtanzgruppe Herzogenaurach (Leitung Brigitte Krempels) bot zwei schweizerische, neuzeitliche Tänze dar: „De Schründeler“ und „En Pasenan“. Danach wurde die Moderatorin Julia Gunnesch für ihre zehnjährige aktive Mitgliedschaft in der Kinder- und Jugendtanzgruppe und auch im Jugendreferat des Kreisverbandes Nürnberg geehrt. Sie erhielt als Zeichen der Dankbarkeit und Wertschätzung die Urkunde. Hanni Schuster dankte für ihr langjähriges Engagement und wünschte ihr weiterhin viel Erfolg und Schaffenskraft im Kreisverband.Der Auftritt der Jugendtanzgruppe Nürnberg (Leitung Karline Folkendt) bildete den Abschluss des kulturellen Teils der Veranstaltung mit dem „Dreihdans“. Julia und Marc luden im Anschluss an den offiziellen Teil zum gemütlichen Beisammensein mit der Siebenbürger Blaskapelle Nürnberg ein. Die kleinen Gäste wurden in der Spielecke mit Hüpfburg von Kathrin Greil, Sigrid Roth-Nuzzo und Alina Schenker (Mamas, Kindertanzgruppe Herzogenaurach) betreut. Gerlinde Zakel und Susanna Schneider waren für den Bücherverkauf zuständig.Das fleißige Helferteam um Thomas Miess, rund 50 Personen, sorgte auch diesmal für eine reibungslose Versorgung der vielen Gäste. Durch die jahrzehntelange Erfahrung und gute Organisation saß jeder Handgriff, egal ob bei Sonne oder Gewitter, nichts konnte die Helfer so leicht aus der Ruhe bringen. Die Metzgerei Mooser lieferte die leckeren Mici und Steaks, die Cremeschnitten kamen aus der Bäckerei Ludwig und die Baumstriezel von Familie Faff. Traditionsgemäß gehörte der letzte Tanz den Helfern.Vielen Dank allen Gästen für ihr Kommen und den Helfern für die tolle Organisation des Sommerfestes. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2025.

Alice Cao-Gottschling, Hildegard Steger