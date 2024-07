Freizeitwochenende der Kindertanzgruppe Herzogenaurach: ein unvergessliches Erlebnis im Altmühltal

„Alle Jahre wieder“ trifft nicht nur auf das bekannte Weihnachtslied zu, sondern auch auf das jährlich stattfindende Freizeitwochenende der Kindertanzgruppe Herzogenaurach. Vom 7. bis 9. Juni fand dieses besondere Event diesmal im Jugendübernachtungshaus „Alte Schule Morsbach“ in Titting im schönen Altmühltal statt. Unter der Leitung von Brigitte Krempels verbrachten Kinder und Eltern ein unvergessliches und lehrreiches Wochenende voller Spaß und Erholung.

Die Kindertanzgruppe Herzogenaurach verbrachte ein erlebnisreiches Freizeitwochenende im Altmühltal. Foto: Brigitte Krempels

Das Wochenende begann am Freitag mit einer herzlichen Begrüßung und dem gemeinsamen Einrichten der Zimmer. Die Selbstverpflegung war ein wesentlicher Bestandteil des Programms, was bedeutete, dass alle Teilnehmer aktiv in die Mahlzeitenplanung und -zubereitung eingebunden waren, natürlich lauter siebenbürgische Spezialitäten. Insofern verwunderte es nicht, dass im Handumdrehen aufgetischt war und sich alle gemeinsam an den mitgebrachten Köstlichkeiten erfreuen konnten. Bei Musik, Gesang und guter Laune ließ Groß und Klein im Anschluss den Abend gemütlich ausklingen. Dabei nahm man natürlich auch die Liedersammlung „Hegt wird gesangen“ von Angelika Meltzer zur Hand.Beim gemeinsamen Grillen am Samstag herrschte ebenfalls gute Stimmung und es kam keine Langeweile auf. Bei stimmungsvoller Musik und guten Gesprächen genoss man die zubereiteten Speisen in geselliger Runde.Das Wochenende stand zwar ganz im Zeichen von Erholung, Spaß und Gemeinschaft, jedoch nahmen die Kinder auch lehrreiche Informationen mit. Anhand der Broschüre „Kinderecke“, die alle Kinder im Vorfeld erhalten hatten, wurde über berühmte – aus Siebenbürgen stammende – Leute gesprochen. Ebenso über unsere Kirchenburgen und man konnte erzählen, ob und welche bereits bekannt waren oder sogar im Urlaub schon besichtigt wurden. Ein weiterer interessanter Punkt waren unsere Bräuche, die wir in Siebenbürgen, aber auch in Deutschland pflegen, wie etwa das Kronenfest. Auch bot sich die Gelegenheit für eine spontane Tanzprobe der Kinder im Hinblick auf anstehende Auftritte. Diese Proben sind nicht nur wichtig für die Vorbereitung auf geplante Veranstaltungen, sondern stärken auch den Zusammenhalt und die Gemeinschaft innerhalb der Gruppe.Am späteren Abend folgte ein besonderes Highlight, das die Kinder gemeinsam vorbereitet hatten. Im Rahmen einer selbst organisierten Talentshow durften sie ihre sportlichen Fertigkeiten in der Schulturnhalle vorführen, was die Begeisterung der zuschauenden Eltern ins Unermessliche steigerte und immer wieder zu tosendem Applaus führte. Im weiteren Abendverlauf wurde viel gelacht und gespielt, während Eltern und Kinder gemeinsam unvergessliche Momente erlebten.Der Sonntag begann mit einem gemeinsamen Frühstück und anschließenden Aufräumarbeiten sowie der Übergabe des Übernachtungshauses. Danach begab man sich zu einem gemeinsamen Besuch im Dinopark Altmühltal in Denkendorf. Hier konnten sowohl Kinder als auch Erwachsene interessante Einblicke in die Welt der Dinosaurier erhalten. Ganz im Zeichen des Entdeckens und der Erholung boten sich auch diverse Mitmachaktivitäten wie beispielsweise Fossiliensuche oder auch nur ein Aufenthalt im Biergarten an. Hier war die perfekte Gelegenheit, das Wochenende gemütlich ausklingen zu lassen und die gemeinsamen Erlebnisse Revue passieren zu lassen. Müde, aber glücklich traten alle im Anschluss die Heimfahrt an und nahmen viele tolle Erlebnisse und schöne Erinnerungen mit nach Hause.Das Freizeitwochenende der Kindertanzgruppe Herzogenaurach war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Dank der engagierten Leitung von Brigitte Krempels und der tatkräftigen Unterstützung aller Teilnehmer wurde die Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis für Groß und Klein. Der Zusammenhalt und die Gemeinschaft, die während des Wochenendes erlebbar waren, sind von unschätzbarem Wert und stärken die Gruppe nachhaltig. Ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmer für ihr Mitwirken und ihren Einsatz sei an dieser Stelle besonders erwähnt. Die Vorfreude auf das nächste Jahr ist bereits groß! Dankbar sei auch erwähnt, dass dieses Projekt durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. gefördert wurde.

Helmut Bartel