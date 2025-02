Silvesterball der Kreisgruppe Fürstenfeldbruck

Silvester ist ein ganz besonderes Fest des Jahres! Es markiert den letzten Tag des alten und den Beginn des neuen Jahres. Viele Menschen feiern diesen Anlass mit Freunden und Familie, oft mit festlichem Essen, Feuerwerk und Anstoßen um Mitternacht. So ist auch die Silvestergala der Kreisgruppe Fürstenfeldbruck, die schon seit über 20 Jahren stattfindet, dieses Mal im Bürgerhaus Emmering, zu einem festen Bestandteil des Vereinslebens geworden ist.

Die Organisatoren der Silvesterfeier der Kreisgruppe Fürstenfeldbruck, von links: Grete Migendt, Klaus Schöpp, Vorsitzender, und Georg Migendt. Foto: Carmen Schuster

Nach dem Fest ist vor dem Fest: Saal reservieren, Musik engagieren – beides zu Silvester sehr begehrt. Vorbestellungen, Menüvorwahl, Platzreservierungen nach Wünschen der Gäste und vieles mehr. Das alles erledigt federführend und reibungslos Vorstandsmitglied Grete Migendt, wie auch in den vergangenen Jahren.Der Silvesterball begann pünktlich, Besucher strömten herbei, wurden mit einem Glas Sekt empfangen und nahmen Platz im von fleißigen Händen festlich geschmückten Saal. Der Vorstandsvorsitzende Klaus Schöpp begrüßte die Gäste, wünschte allen gute Unterhaltung, stellte die Band „Party Stürmer“ vor und versprach in ihrem Namen gute Stimmung und Tanzvergnügen – was auch voll zutraf. Vor und nach dem Silvestermenü war noch genügend Zeit für Unterhaltungen und Gespräche, und die Vorfreude auf das Kommende steigerte sich.Nun übernahm die Musikband das „Kommando“ mit ihrem breit gefächerten Repertoire: Standardtänze wechselten sich ab mit Oldies, volkstümlichen und Formationstänzen – die Tanzfläche war stets gut gefüllt. Um Mitternacht traf man sich im Foyer oder am Vorplatz, um im Schein der Silvesterraketen Neujahrsglückwünsche mit Freunden, Bekannten oder Unbekannten zu tauschen. Doch alsbald traf man sich wieder im angenehmen Ambiente des Saales, denn draußen war es recht kalt. Danach ging es munter weiter mit fetziger Musik, guter Stimmung, von Müdigkeit keine Spur.Sperrstunde? Heute nein danke. So kam es, dass sich nach 3.00 Uhr Musiker unter die übrig gebliebenen Gäste mischten (es waren derer noch viele) und gemeinsam wurden mit Musikbegleitung einige siebenbürgische Lieder gesungen. So fand dieses Fest einen singenden Ausklang.

Horst Schuster