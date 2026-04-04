



4. April 2026

Schneeschuhwanderung im Rofangebirge

Der Winter hat uns im Januar leider einen Strich durch die Rechnung gemacht – wenige Tage vor meiner ersten Schneeschuhwanderung ist leider der herrliche Neuschnee weggeschmolzen! Zum Glück war das kein großes Problem, denn schnell stand ein neuer Plan fest: Die Tour am 31. Januar 2026 wurde kurzerhand ins Rofangebirge, welches über dem idyllischen Achensee thront, verlegt. Samstagmorgen ging es mit der Gondel rauf zur Erfurter Hütte, wo sich die fröhliche Truppe um unseren Bergführer und Schneeschuhexperten Detlev Antosch versammelte.

Erstmal musste ich mich überhaupt mit dem Gerät Schneeschuh vertraut machen, aber als geübte Skifahrerin hatte ich den Dreh schnell raus. Was dahingegen komplettes Neuland war, ist der Lawinenpieper (LVS). Detlev machte uns zuerst mit der Funktion vertraut, bevor wir jedes unserer Geräte gründlich überprüften. Nachdem wir also voll ausgerüstet und vorbereitet waren, ging es dann endlich bei bestem Sonnenschein hinein in den Schnee und auf den Berg.



Mit der ein oder anderen Pause für Brotzeit und heiße Getränke bahnten wir uns unseren Weg immer weiter den Berg hinauf. Zum Glück hatte ich Sonnencreme dabei, denn gegen Mittag wurde es nicht nur wegen des steilen Anstiegs richtig warm! Der unberührte Schnee, der im vollen Sonnenschein wie Diamanten funkelte, war direkt eines meiner Highlights. Ein weiterer Höhepunkt war dann natürlich nach erfolgreichem Aufstieg zur Spitze der unglaubliche Blick ins Tal und auf die umliegenden Gipfel. Schneeschuhtour im Rofan. Foto: Detlev Antosch Der lustigste Teil einer Schneeschuhwanderung ist meiner Meinung nach der Abstieg, denn man kann fast frei Schnauze nach unten laufen und durch den pulvrigen Schnee hüpfen. Viel zu schnell waren wir wieder unten am Lift, und nach einem wohlverdienten Radler an der Erfurter Hütte ging es für uns dann schon nach Hause. Danke an die Sektion Karpaten des Deutschen Alpenvereins, dass ich bei diesem schönen Ausflug dabei sein konnte! Erstmal musste ich mich überhaupt mit dem Gerät Schneeschuh vertraut machen, aber als geübte Skifahrerin hatte ich den Dreh schnell raus. Was dahingegen komplettes Neuland war, ist der Lawinenpieper (LVS). Detlev machte uns zuerst mit der Funktion vertraut, bevor wir jedes unserer Geräte gründlich überprüften. Nachdem wir also voll ausgerüstet und vorbereitet waren, ging es dann endlich bei bestem Sonnenschein hinein in den Schnee und auf den Berg.Mit der ein oder anderen Pause für Brotzeit und heiße Getränke bahnten wir uns unseren Weg immer weiter den Berg hinauf. Zum Glück hatte ich Sonnencreme dabei, denn gegen Mittag wurde es nicht nur wegen des steilen Anstiegs richtig warm! Der unberührte Schnee, der im vollen Sonnenschein wie Diamanten funkelte, war direkt eines meiner Highlights. Ein weiterer Höhepunkt war dann natürlich nach erfolgreichem Aufstieg zur Spitze der unglaubliche Blick ins Tal und auf die umliegenden Gipfel.Der lustigste Teil einer Schneeschuhwanderung ist meiner Meinung nach der Abstieg, denn man kann fast frei Schnauze nach unten laufen und durch den pulvrigen Schnee hüpfen. Viel zu schnell waren wir wieder unten am Lift, und nach einem wohlverdienten Radler an der Erfurter Hütte ging es für uns dann schon nach Hause. Danke an die Sektion Karpaten des Deutschen Alpenvereins, dass ich bei diesem schönen Ausflug dabei sein konnte! Antonia Frank

Schlagwörter: DAV, Sektion Karpaten, Wanderung

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