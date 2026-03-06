6. März 2026
Weltenbummler Wolfgang Post ist gefragt: Vortrag über Via Transilvanica in vier Städten
Weltenbummler Wolfgang Post ist nicht nur für viele Siebenbürger Sachsen ein Begriff, nachdem er einen ganzseitigen Bericht über seine Wanderung auf der Via Transilvanica in der Siebenbürgischen Zeitung veröffentlicht hat (Folge 19 vom 2. Dezember 2025, S. 14, siehe auch SbZ Online vom 24. November 2025). Er ist auch als Referent gefragt und wird seinen informativen Bildervortrag in vier Städten in Deutschland zeigen.
Am Samstag, dem 7. März, 15.00 Uhr findet im Evangelischen Gemeindehaus Kleinlinden, An den Schulgärten 4, in 35398 Gießen, die Jahreshauptversammlung des Bundes der Vertriebenen, Ortsgruppe/Leihgestern, statt. Nach den Regularien hält Wolfgang Post einen Dia-Vortrag über die Via Transilvanica. Die Veranstaltung kann auch von Gästen besucht werden. Anschließend wird zu einem Imbiss eingeladen.
Am Freitag, dem 13. März, ist der Vortrag über die Via Transilvanica in Bad Kissingen zu sehen. In der Einladung des Veranstalters Rudi Kleinhenz von der Deutschen Zentrale für Globetrotter (dzg), https://globetrotter.org, heißt es: „Im Rahmen des 38. Globetrotter-Stammtisch-Rhön am Freitag, den 13. März, um 19.30 Uhr, findet im Sportheim des TSV Hausen, In der Au 100, in 97688 Bad Kissingen diese Reisereportage statt. Der Globetrotter und Weltwanderer Wolfgang Post berichtet in dieser Vorführung über seine letztjährige Wanderung auf der Via Transilvanica. Dieser neu geschaffene Wanderweg führt von der ukrainischen Grenze quer durch Rumänien bis an die Donau an der serbischen Grenze. Auf dem 1.366 km langen Wanderweg war er zwei Monate unterwegs und besuchte u. a. die letzten Deutschen in der Bukowina, Siebenbürgen und auf dem Banat. Abenteuerlich war die unverhoffte Begegnung mit einem Bären, die Gott sei Dank ohne Folgen blieb. Reiseinteressierte sind gern gesehene Gäste! Es ist keine Mitgliedschaft im Globetrotter-Verein erforderlich!“ Einlass ab 18.30 Uhr. Eintritt: um eine freiwillige Spende wird gebeten (Benzingeld für den Referenten).
Am 13. Mai hält Wolfgang Post den gleichen Vortrag beim Seniorentreff der evangelischen Gemeinde Hörbach (genaue Daten folgen). Hier zeigte er im Jahr 2020 auch die DVD Burzenland.
Am 17. November 2026 referiert Wolfgang Post bei der Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen (LOW) in Wetzlar nochmals über die Via Transilvanica. Die Monatstreffen der Kreisgruppe Wetzlar der Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen finden im Restaurant Taverna Bodenfeld beim Tennisplatz im Bodenfeld, 35576 Wetzlar, statt, ein Veranstaltungsort, den auch Siebenbürger Sachsen gerne frequentieren.
Links zu diesem Thema:
Der neue Jakobsweg des Balkans: „Via Transilvanica“ von Nord bis Süd erkundet, SbZ Online vom 24. November 2025
Bildergalerie Via Transilvanica auf Siebenbuerger.de
www.karpatenwilli.com/reise75.html
