1 • Katzken schrieb am 22.10.2018, 13:07 Uhr:

Mit Worten kann man es kaum beschreiben, es war eine sehr schöne Veranstaltung! Vielen herzlichen Dank an alle Mitwirkenden,vor und hinter den Kulissen! So gedeiht Gemeinschaft, ihr Jugendlichen habt Großartiges geleistet,super Ideen ausgearbeitet und es auf den Punkt gebracht.

Kathrin Kepp und Michael Henning haben, durch ihre gelungene Moderation, genau die Herzen der Gäste erreicht.Fröhlich,besinnlich,leicht,tiefsinnig, es war alles dabei.Sogar die Ansprachen der Politiker waren diesmal nicht langatmig.Besonderen Dank dem Bundesjugendleiter ,Dr.Andreas Roth für seine "hisch Ried",wie man in Siebenbürgen zu pflegen sagte!Eine ältere Dame sass mit ihren Freundinnen am Tisch und sagte, nach der Ansprache, ganz treffend:"Det äs aner vun Ias, die wieß vun wot hie ried!"Genaus so war es!

Macht weiter so ihr Jugendlichen und Junggebliebenen, wir brauchen euch!

