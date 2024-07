Kronenfest in Herzogenaurach

Das Kronenfest der Volkstanzgruppe ist in Herzogenaurach schon lange Tradition. Nicht nur wir Siebenbürger Sachsen von nah und fern, sondern auch „echte“ Herzogenauracher freuen sich jedes Jahr darauf. Das Fest fand am 23. Juni bei optimalem Sommerwetter wieder auf dem schönen Festplatz am Weihersbachgelände in Herzogenaurach statt.

Gruppenfoto der Trachtenträger aus Herzogenaurach mit den Gästen aus Wolfsberg. Foto: Daniel Kardos

Jung- und Altknecht vor den beiden Kronen. Foto: Brigitte Schneider

Diesmal hatten wir besondere Gäste: eine Tanzgruppe aus unserer österreichischen Partnerstadt Wolfsberg in Kärnten. Weil sie auch die Vorbereitungen zum Fest miterleben wollten, reisten sie bereits am Freitag an. Sie wurden mit siebenbürgischen Spezialitäten empfangen: warme Hanklich, Schnaps und Gulasch in mehreren Variationen.Bei den aufwendigen Vorarbeiten am Samstag hatte die Tanzgruppe besonders viele Helfer. Neben den langjährigen, treuen Unterstützern aus der Nachbarschaft Herzogenaurach war Brigitte Krempels mit vielen fleißigen Mitgliedern ihrer Kinder- und Jugendtanzgruppe dabei. Auch viele Eltern der Kinder und Jugendlichen arbeiteten tatkräftig mit. Der Festplatz und die Verkaufsbuden wurden vorbereitet und geschmückt, die beiden Kronen gebunden und dann der große Kronenbaum aufgestellt. Ja, wir haben zwei Kronen: eine kleinere Kinderkrone und die „normale“ Krone. Sie wurden aus ganz viel Eichenlaub und Blumen gebunden. Die Spitzen schmückte jeweils ein Strauß aus Kornähren und leuchtenden Lilien. Die Kinder und Jugendlichen haben ihre kleine Krone selber gebunden. Die meisten von ihnen hatten bereits in Vorjahren mitgeholfen, hatten also schon Erfahrung. Auch die Kleinsten waren sehr eifrig beim Binden der Sträußchen. Neben der Arbeit kam die Geselligkeit nicht zu kurz. Es war ein schönes Miteinander aller Helfer, zusammen mit unseren Gästen aus Wolfsberg.Das Fest begann am Sonntag um 12.00 Uhr mit einem Gottesdienst, der schon fester Bestandteil des Ablaufs ist. Karola Schürrle, Pfarrerin der evangelischen Kirche Herzogenaurach, stammt aus der Nähe von Dinkelsbühl und kennt unser Heimattreffen. Sie griff das Motto des diesjährigen Heimattages auf: „75 Jahre Gemeinschaft – Mach mit!“. Sie meinte, wir könnten stolz darauf sein, auch nach 75 Jahren in der neuen Heimat immer noch Gemeinschaft, Zusammenhalt, Brauchtum, gegenseitige Hilfe und gute Nachbarschaft zu pflegen. „Ja, die Siebenbürger, die bringen es zu etwas, denn sie helfen zusammen.“ Und der Aufruf: Mach mit! sei ein Appell an den Nachwuchs. Musikalisch wurde der Gottesdienst von einem Posaunenchor gestaltet. Er besteht aus aktiven und ehemaligen Mitgliedern der Tanzgruppe und wurde von Freunden mit siebenbürgischen Wurzeln unterstützt. Ihr Alter: acht-75 Jahre. Zusammen mit anderen Trachtenträgern der Erwachsenen- und Jugendtanzgruppe Herzogenaurach ergaben sie ein schönes Bild rund um den Altar auf der Bühne.Das kulturelle Programm startete um 14.00 Uhr und wurde mit einem Aufmarsch aller Trachtenträger um die beiden Kronenbäume eröffnet. Die Siebenbürger Blaskapelle Nürnberg spielte auf, die vielen Blumen in den Kronen und die farbenfrohen Trachten der vielen Gruppen boten ein sehr buntes, lebhaftes Bild.Gerhard Berner, der Vorsitzende der Siebenbürgischen Volkstanzgruppe Herzogenaurach, begrüßte die vielen Besucher und zahlreiche Ehrengäste aus Bundestag, Landtag, Landkreis und Stadt sowie Vertreter lokaler Vereine und unseres Verbandes. Auch er stellte das Fest unter das diesjährige Motto des Heimattages. Unser Kronenfest sei auch nur durch die Gemeinschaft zu schaffen. Er erklärte, dass es schon 1730 urkundlich erwähnt wurde und das letzte Fest des Dankes und der Freude vor der schweren Getreideernte war.In ihren Grußworten betonen die Ehrengäste auch die Bedeutung der Gemeinschaft für den Erhalt einer so schönen Tradition. Sie stellten fest, dass dies ein Jahr der 75. Jubiläen ist. Nicht nur die Siebenbürger Sachsen hätten nach 75 Jahren Grund zum Feiern, sondern wir alle feiern das Bestehen des Grundgesetzes und unsere Stadt die Gründung der Firma Adidas.Höhepunkt des Kronenfestes war das Erklimmen des Kronenbaumes und die Rede aus der Krone. Altknecht Maximilian Scheel (18) tanzt schon seit 13 Jahren und ist seit 2018 Mitglieder der Jugendtanzgruppe. Kräftig angefeuert, erreichte er problemlos die Krone.Jungknecht Louis Schöppler (11) tanzt seit seinem vierten Lebensjahr in der Kindertanzgruppe Herzogenaurach. In seiner Ansprache unter der Kinderkrone erwähnte er die Freude der Kinder beim Blumenpflücken und Binden und dankte im Namen aller Kinder für den Erhalt des Brauches. Maximilian dankte hoch oben aus der Krone den Bauern, die das Feld so tüchtig bestellt haben, und Gott, der die Saat hat gut reifen lassen. Dann regnete es zur Freude aller wartenden Kinder endlich Bonbons aus der Krone. Zum Abschluss wurde gemeinsam das Siebenbürgenlied und das Deutschlandlied gesungen. Mit einem Ehrenwalzer eröffneten Maximilian mit Altmaid Julia Gunnesch (18) und Louis mit Jungmaid Ann-Katrin Roth-Nuzzo (11) den Tanz.Anschließend präsentierten die eingeladenen Tanzgruppen ihre Tänze. Mitgewirkt haben: die Kinder- und Jungendtanzgruppe Herzogenaurach, die pommersche Tanz- und Späldeel Leba Erlangen, aus Kärnten „Die junggebliebenen Volkstänzer Wolfsberg Drahrern“ und die „Wolfsberger Drahrer“ und die fränkische Volkstanzgruppe im Gebirgsverein Loisachthaler Welkenbach. Die Zuschauer hatten viel Freude an den vielfältigen, bunten Trachten und den vielen unterschiedlichen Tänzen.Danach wurden alle Besucher auf die Tanzfläche eingeladen. Die Nürnberger Blaskapelle spielte und viele Gäste tanzten bis in den Abend hinein. Für das leibliche Wohl war natürlich bestens gesorgt. Es gab Mici, Steaks und Bratwurst vom Grill, gekochte Maiskolben, Hanklich, Baumstriezel und Fruchtcocktails. Kühle Getränke und Pali standen natürlich auch bereit.Herzlichen Dank allen Mitgestaltern und vor allem den Helfern, die uns auch in diesem Jahr so tatkräftig unterstützt haben. Wieder schaffte unsere Gemeinschaft ein sehr schönes Fest!

Brigitte Schneider