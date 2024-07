11. Juli 2024

Roßtaler Nachbarschaft feiert den Sommer

Am 16. Juni fand das 13. Sommerfest der Nachbarschaft Roßtal wie in den vergangenen Jahren auf dem Parkplatz und der Wiese des Feuerwehrhauses in Weitersdorf statt. Beim Anblick der schönen siebenbürgischen Trachten wusste man: Heute ist ein Festtag. Viele von uns fühlten sich in diesem Moment gedanklich in die alte Heimat zurückversetzt.

Klar, so ein Fest ist auch mit Arbeit verbunden und wie im richtigen Leben hilft es, wenn die Nachbarschaft zusammenhält und viele helfende Hände da sind: beim Aufbau, Tische-Dekorieren, Grillen, Kuchenbacken, Verkauf von Essen und Getränken und natürlich auch beim Abbau. Ein solcher Tag ist lang und nicht unbedingt erholsam, aber es gelingt immer wieder am Ende des Tages mit einem müden, aber zufriedenen Lächeln nach Hause zu gehen. Ich denke, man kann schon stolz und dankbar sein, dass man jedes Jahr ein Fest veranstalten kann, das gerne und zahlreich besucht wird – ein Fest, das mittlerweile einen festen Platz in der Tradition der Nachbarschaft erobert hat. In diesem Sinne, lieber Hans, erlaube ich mir dein Zitat zu ergänzen: Tradition verbindet und Zukunft braucht Tradition! Jedes Sommerfest begann mit einem Gottesdienst im Freien, der in diesem Jahr von Pfarrer Jörn Künne aus der Gemeinde Roßtal gehalten wurde. Der Gesangverein „Frohsinn“ aus Weitersdorf sorgte für die musikalische Begleitung. Nach dem Gottesdienst begrüßte der Vorsitzende der Nachbarschaft, Hans Stühler, die Gäste und bedankte sich für die rege Teilnahme. Besonders erfreut zeigte er sich über das Erscheinen des Kulturreferenten des Marktes Roßtal, Herbert Schreiber, und von Mitgliedern des Vorstands des Kreisverbandes Nürnberg: Annette Folkendt, Hildegard Steger und Horst Göbbel.In seiner Begrüßungsrede betonte der Vorsitzende der Nachbarschaft: „Tradition verbindet!“ Und tatsächlich war dies an diesem Tag deutlich spürbar. Die Lillachtaler Musikanten untermalten den Tag mit bekannten Liedern, es wurde getanzt, erzählt und gelacht. Viele Teilnehmer trafen auf alte Bekannte und tauschten Erinnerungen aus, sei es an die Heimat, vergangene Zeiten oder das letzte Sommerfest der Roßtaler Nachbarschaft.Über 400 Gäste genossen gegrillte Mici, kühle Getränke, Kaffee, selbst gebackenen Kuchen und natürlich Baumstriezel. Die Begeisterung war so groß, dass am Ende des Tages alles ausverkauft war und für den Vorsitzenden der Nachbarschaft nur noch ein trockenes Brötchen übrigblieb.Klar, so ein Fest ist auch mit Arbeit verbunden und wie im richtigen Leben hilft es, wenn die Nachbarschaft zusammenhält und viele helfende Hände da sind: beim Aufbau, Tische-Dekorieren, Grillen, Kuchenbacken, Verkauf von Essen und Getränken und natürlich auch beim Abbau. Ein solcher Tag ist lang und nicht unbedingt erholsam, aber es gelingt immer wieder am Ende des Tages mit einem müden, aber zufriedenen Lächeln nach Hause zu gehen. Ich denke, man kann schon stolz und dankbar sein, dass man jedes Jahr ein Fest veranstalten kann, das gerne und zahlreich besucht wird – ein Fest, das mittlerweile einen festen Platz in der Tradition der Nachbarschaft erobert hat. In diesem Sinne, lieber Hans, erlaube ich mir dein Zitat zu ergänzen: Tradition verbindet und Zukunft braucht Tradition! Carmen-Charlotte Krauss

