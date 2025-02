1 • Scheibi schrieb am 20.02.2025, 15:57 Uhr:

Respekt und Anerkennung!

Die Vielfalt und Schönheit der getragenen siebenbürgischen Trachten ist Fakt.

Nicht nur bei diesem besonderen Auftritt am Großen Siebenbürgerball in München fällt mir in letzter Zeit am veröffentlichen Gruppenbild der Tanzgruppen der „Kniefall“ der jungen Tänzerinnen in der ersten Reihe auf. Neue Tradition?!

Die Einmaligkeit der handgearbeiteten Unikate, nicht nur die Schürzen, wirken auch sitzend. Weiter viel Spaß, Freude und Erfolg!