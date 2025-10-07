Muss man die "Stadthalle Korntal" kennen?
Es steht nirgendwo die Adresse des Veranstaltungsortes, auch im Flyer nicht.
Hier ist sie:
Martin-Luther-Straße 32, 70825 Korntal-Münchingen
Europäisches Volksmusikkonzert der DJO in Korntal
„Wir wollen Brücke sein“ – unter diesem Motto veranstaltet die DJO-Deutsche Jugend in Europa e.V. am 12. Oktober von 17.00-19.30 Uhr in der Stadthalle Korntal einen völkerverbindenden Konzertabend. mehr...
1 • hd7b schrieb am 07.10.2025, 10:16 Uhr (um 10:17 Uhr geändert):
