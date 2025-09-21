



21. September 2025

Theaterprojekt „Abua bua bua“ am 26. September in München: Eine Reise durch 130 Jahre siebenbürgisch-sächsischen Seins

Am Freitag, dem 26. September, um 19.00 Uhr findet im Haus des deutschen Ostens am Lilienberg 5 in München eine besondere Veranstaltung statt: Die junge Theatergruppe des Vereins Cu timp pentru cultură aus Kronstadt präsentiert ihr Stück „Abua bua bua. Ein Rückblick auf die zurückliegenden 130 Jahre siebenbürgisch-sächsischen Seins“. Die performativ-symbolische Aufführung beleuchtet auf eindrucksvolle Weise zentrale Stationen der Geschichte der Siebenbürger Sachsen, darunter Krieg, Zwischenkriegszeit, Deportation, Kommunismus, Auswanderung, Wende und Gegenwart.

Im Anschluss an das Theaterstück lädt nach einer kurzen Stärkung ein Workshop Jugendliche aus Siebenbürgen, Kronstadt und Deutschland zum offenen Austausch ein. Gemeinsam werden Themen wie Heimat, Identität, Leben und Zukunft der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft erörtert und diskutiert. Die Ergebnisse des Workshops fließen in eine weiterführende Diskussion und Veranstaltung am darauffolgenden Tag ein, dem 27. September, anlässlich des Tages der offenen Tür des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, Karlstraße 100, München. Das Projekt wird gefördert vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit, Familie und Soziales. Ziel ist es, die Geschichte und das kulturelle Erbe der Siebenbürger Sachsen lebendig zu halten und insbesondere die Jugend aktiv in die Auseinandersetzung einzubinden.



Die Kreisgruppe München des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) und die Theatergruppe des Vereins Cu timp pentru cultură laden alle Interessierte herzlich ein, an diesem besonderen kulturellen Ereignis teilzunehmen und mitzudiskutieren.

Schlagwörter: Theater, Projekt, München, SJD, Abua

