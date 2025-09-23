Kommentare zum Artikel
Hans Bergel beim Filmfestival in Rosenau geehrt
Schon seit 2009 findet in Rosenau alljährlich das „Festival des Historischen Films“ statt; in diesem Jahr war Sonntag, der 24. August, der letzte von insgesamt 17 Veranstaltungstagen, dem Andenken des Schriftstellers Hans Bergel und seines Bruders, des Dirigenten Erich Bergel, gewidmet. mehr...
1 • HELLMUT SEILER schrieb am 23.09.2025, 15:01 Uhr:Den Anfängen können wir zwar nicht wehren, ein Zwischenruf sei jedoch gestattet: ein erklärtermaßen überprovinzieller deutscher Schriftsteller von europäischem Format wird - mehr als verdientermaßen, zusammen mit seinem unvergesslichen Bruder Erich - mit einer Gedenktafel an deren Geburtshaus geehrt; der Würdigungstext aber ist in der Landessprache - und auf Englisch.
