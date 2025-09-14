Kommentare zum Artikel
Sommerfestival „Meet the tradition“ in Montecatini Terme
Seit 2006 war die Vereinigte Siebenbürgische Tanzgruppe des Landesverbandes Bayern fast jährlich auf der Europeade mit einer Gruppe vertreten, die das Ziel hat, unser immaterielles Kulturerbe zu schützen, zu erhalten und grenzüberschreitend bekannt zu machen – dazu gehören Musik, Tanz, Gesang und Tracht – sowie um uns in besonderer Weise zu repräsentieren und uns als einen Bestandteil des zusammenwachsenden Europas zu versteht und darzustellen. 2025 jedoch fand das internationale Europeade-Komitee keine ausrichtende Stadt. Um dennoch unsere Traditionen grenzübergreifend zu präsentieren, suchten wir nach einer alternativen Veranstaltung und entschieden uns für das XIII. Internationale Sommerfestival „Meet the Tradition“ im toskanischen Montecatini Terme. mehr...
Kommentare
Artikel wurde 1 mal kommentiert.
-
1 • John schrieb am 21.09.2025, 03:16 Uhr (um 03:18 Uhr geändert):Wir haben mit Interesse in diesem Artikel gelesen daß eine Ukainische Tanzgruppe aus Kanada in der Volkfest teilgenommen hat. Das ist die Yevshan Ukrainian Folk Ballet Ensemble aus Saskatoon. CTV Saskatoon hat ein Videobericht über ihre Reise in Italien. Das findet man hier: https://www.youtube.com/watch?v=YdwD3a43PAk
Um 1:03 in diesem Video sieht mann die Vereinigte Siebenbürgische Tanzgruppe des Landesverbandes Bayern auf der Festbühne tanzend und die Fahne stolz schwenkend.
Schöne Grüße aus Kanada
Judy und John Penteker, Kitchener, Ontario
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.