Heimattag 2025 – da vorne wird’s schon wieder hell

Der Heimattag 2025 unter dem Motto „Zusammen Seite an Seite“ war geprägt von Musik, Tanz, Sport, Kinderlachen und viel Engagement – ein Wochenende, das zeigt: Unsere Gemeinschaft lebt. Lesen Sie im Folgenden einen Überblicksbericht zu den Jugend- und Kinderveranstaltungen der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD).

Danke an alle Zeltplatzhelfer. Fotos: Rhea Klein

Am Entenweiher: Der Zeltplatz mit tierischen Besuchern und neuen Nachbarn

In diesem Jahr stand der Zeltplatz erneut vor neuen Herausforderungen: Mit dem Bau eines Asylbewerberheims am Eingang des Geländes galt es, neue Gegebenheiten in die Organisation einzubeziehen. In enger Zusammenarbeit mit Stadtverwaltung und Sicherheitsdiensten wurde im Vorfeld ein durchdachtes Konzept erarbeitet. Das Ergebnis: ein reibungsloser und friedlicher Ablauf über das gesamte Pfingstwochenende hinweg. Auch das – fast schon traditionelle – wechselhafte Wetter und die wenigen Fahrzeuge, die aus der Wiese befreit werden mussten, konnten die durchweg gute Stimmung nicht trüben. Ganz im Gegenteil: Einer kleinen Entenfamilie schien das nasse Wetter sogar richtig gut zu gefallen.Dank der guten Vorbereitung und dem Einsatz der Zeltplatzhelfer und Helferinnen konnten selbst die strengen Vorgaben der Stadt – etwa die nächtliche Ruhe ab 1.30 Uhr – nach kurzen Startschwierigkeiten problemlos eingehalten werden.Ein besonderes Highlight war der Stand der SJD Bayern, der am Samstagvormittag frisch gezapftes Bier und Leberkässemmeln anbot. Auch die SJD-Musikgruppe offbeat sorgte mit einem schwungvollen Auftritt für einen energiegeladenen Start in den Tag.Wir – das Zeltplatzteam – danken allen Helferinnen und Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz. Wie jedes Jahr gaben wir unser Bestes, um allen Besuchern und Besucherinnen ein großartiges Erlebnis zu ermöglichen – und freuen uns dafür über jede helfende Hand. Die Planungen für 2026 beginnen bald – wir freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen!

Euer Zeltplatzteam: Bernd, Frederike, Verena, Sarah, Raul und Tobi

Sportturniere: Spannung, Teamgeist und Pokale

Sieger des Fußballturniers: Paly Boys

Sieger des Volleyballturniers: Schlechtschmetterfront

Offbeat: Musik, Gemeinschaft und ganz viel Herz

offbeat vor der Schranne nach ihrem Platzkonzert am Samstag.

Schält jemand Zwiebeln – oder liegt es doch an den Kindern?

Gruppenbild der Mitwirkenden von „Unser Nachwuchs präsentiert sich“

Aus Tradition und Liebe zum Tanz

Ein Wochenende voller Gemeinschaft, Tradition und neuer Impulse

Auch in diesem Jahr war das Fußballturnier beim Heimattag 2025 in Dinkelsbühl ein voller Erfolg. Trotz anfänglichem Regen und schwierigen Platzbedingungen kämpften sich 13 motivierte Mannschaften durch das Turnier. In einem spannenden Finale setzten sich die Paly Boys mit einem knappen 8:7 gegen die Rüsselsheimer FreeKickers durch – und sicherten sich somit den Turniersieg samt Wanderpokal. Den dritten Platz belegte der Siebenbürger Sportverein Ingolstadt, der sich im Spiel um Platz 3 gegen die SG Blau-Rot Pelsen Pali behauptete. Ein großer Dank geht an alle Helfer und Helferinnen, die das Turnier überhaupt erst möglich gemacht haben!Auch das Volleyballturnier sorgte für Begeisterung: Von 16 teilnehmenden Teams schaffte es die Mannschaft Schlechtschmetterfront, sich im Finale gegen High Five 1 mit einem souveränen 35:28 durchzusetzen. Der dritte Platz ging an die Heiner Liner, die sich gegen die Blockwürstchen 1 durchsetzen konnten. Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer und Helferinnen, die das Turnier organisatorisch und tatkräftig begleitet haben – ihr wart spitze!Beim diesjährigen Heimattag konnten wir – offbeat – feiern: Unser einjähriges Bestehen! Und das haben wir natürlich mit jeder Menge Musik, Herz und Gemeinschaft begangen – gemeinsam mit euch. Vielen Dank für ein großartiges Publikum!Los ging es am Samstagvormittag beim Bieranstich im SJD-Bayern-Wirtshaus am Zeltplatz. Gegen 11.00 Uhr begleiteten wir musikalisch den Start ins Wochenende. Ganz im Stil des letzten Jahres war es ein offenes Musizieren – alle Jugendlichen waren eingeladen, ihre Instrumente mitzubringen. Und tatsächlich: Eine neue Klarinettistin ist zu uns gestoßen! Kleine Pannen wie ein Riss in der Bassdrum hielten uns nicht auf – und das Wetter spielte ebenfalls mit. Nach einer Stunde Musik, Breze & Obazda, Leberkässemmel, Bier und Spezi ging es weiter zur Schranne. Um 13.30 Uhr spielten wir dort beim Platzkonzert – selbstverständlich in siebenbürgisch-sächsischer Tracht. Neben Klassikern wie Wir Musikanten spielten wir moderne Stücke von den Fäaschtbänklern – darunter Edelweiß und Ein Leben lang. Die Begeisterung sprang über: Die Tribünen waren voll, rundherum versammelte sich eine große Traube an Zuhörer*innen, es wurde geklatscht, gesungen – und sogar getanzt.Am Sonntag trotzten wir dem Regen und marschierten mit dem Siebenbürgischen Jugendorchester Sachsenheim im Trachtenumzug. Später begleiteten wir die Tanzveranstaltung „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“ – inklusive Regenschirm-Konzert und emotionalem Mitsingen zu Böhmischer Traum und Dem Land Tirol die Treue.Ein echtes Highlight war die Premiere der TikTok-Challenge zu Edelweiß – live getanzt und von uns live gespielt. Zwölf Tanzpaare aus fünf Gruppen verzauberten das Publikum, und als die Sonne rauskam, war Gänsehaut garantiert. Anschließend gab es einen kleinen, spontanen Stilbruch: Disco Fox, Line Dance und ein Medley von Dieter Thomas Kuhn – lebendige Tradition einmal anders, aber wunderbar passend zu unserem Jubiläum.Danke an alle Tänzerinnen, Musiker­innen, Helferinnen, Spender­innen und Unterstützerinnen und Unterstützer – ihr habt unser erstes Jahr unvergesslich gemacht!Wir suchen übrigens Nachwuchs, insbesondere im tiefen Blech (Tenorhorn, Posaune, Tuba), aber auch moderne Instrumente wie Gitarre oder Bass sind willkommen. Meldet euch bei uns: musik[ät]sjd-siebenbuerger.de. Wir freuen uns auf euch!Jedes Jahr am Pfingstsamstag um 14.00 Uhr ist der große Schrannenfestsaal in Dinkelsbühl fest in Kinderhand: Bei „Unser Nachwuchs präsentiert sich“, der Kindertalentshow der SJD, stehen junge Talente im Rampenlicht. Dieses Jahr war das Programm besonders vielfältig – und der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt.Nach der Begrüßung durch Hanna Müller startete die Kindertanzgruppe München mit dem „Müllertanz“ und dem „Schustertanz“ – inklusive lustiger Schuhputzfigur. Es folgten Maike und Matteo Mai mit einem Muttertagsgedicht, Elli Ackermann am Klavier, ihre Schwester Ida mit einem sächsischen Volkslied und Malia Müller mit einer verträumten Melodie am Flügel. Bruder Milian sang ein alpenländisches Lied – samt Jodel-Einlage, bei der der ganze Saal mitklatschte. Marco Mai schloss mit einem Gedicht ab – nächstes Jahr will er Schlagzeug spielen! Den Abschluss bildete die Kindertanzgruppe Herzogenaurach, die zwei Tänze mit großer Begeisterung aufführte.Werner Kloos, stellvertretender Bundesvorsitzender, und Manuel Krafft, stellvertretender Bundesjugendleiter der SJD, würdigten die Bedeutung der Veranstaltung für Gemeinschaft und Nachwuchsförderung. Zum Abschluss stürmten alle Kinder für ein Gruppenfoto auf die Bühne – und erhielten eine kleine Belohnung.Die Veranstaltung wurde live gestreamt und ist unter folgendem Link abrufbar: http://youtu.be/MjE0JqdjahA Merkt euch den Termin: Auch 2026 heißt es wieder „Unser Nachwuchs präsentiert sich“! Ein ausführlicher Bericht über die Nachwuchsveranstaltung folgt in der nächsten Ausgabe dieser Zeitung.Die traditionelle Volkstanzveranstaltung „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“ fand unter der Leitung von Sandra Bruss, Kulturreferentin der SJD, und ihrer Stellvertreterin Lisa Göddert statt. Am Pfingstsonntag ab 14.00 Uhr versammelten sich 26 Tanzgruppen auf dem Platz vor der Schranne sowie in der Straße neben dem Schweinemarkt. Durch das Programm führten Hanna Müller und Oliver Martini (Schweinemarkt) sowie Franziska Zall und Marc-Alexander Krafft (Schranne) – vielen Dank dafür!Nach der kurzen Eröffnung folgten die Darbietungen der Tanzgruppen – trotz kurzer Regenschauer. Das Publikum ließ sich die gute Laune nicht nehmen und bewunderte die vielfältigen Tänze. Im Anschluss zogen rund 27 Gruppen zum gemeinsamen Aufmarsch ein – musikalisch begleitet von der SJD-Musikgruppe offbeat, unterstützt von der „Combo Band“. Eigentlich sollten die Gemeinschaftstänze von der „Combo Band“ begleitet werden – doch viele Gruppen entschieden sich spontan, wegen des Wetters darauf zu verzichten. Stattdessen endete der Nachmittag mit einem gemeinsamen „Wahre Freundschaft“ – ein stimmungsvoller und emotionaler Abschluss.Ein besonderer Moment: Die Premiere der „offbeat x Edelweiß Challenge“ – mehr dazu weiter oben. So wurde der Nachmittag perfekt abgerundet.„Zusammen Seite an Seite“ – genau dieses Gefühl war das ganze Wochenende über spürbar. Ob auf dem Zeltplatz, bei Sport und Musik, bei den Auftritten der Kleinsten oder den leidenschaftlichen Volkstanzgruppen: Überall zeigte sich, wie lebendig, vielfältig und zukunftsgerichtet unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft ist. Trotz wechselhaftem Wetter herrschte eine Atmosphäre des Miteinanders, geprägt von Offenheit, Engagement und ganz viel Herz. Jung und Alt kamen zusammen, neue Freundschaften wurden geschlossen, alte wiederbelebt – begleitet von Musik, Tanz, Lachen und Emotionen. Bei jedem Regenschauer fieberten alle der Sonne entgegen und oft hörte man den Satz „da hinten wird’s schon wieder hell“. Dank unzähliger Helferinnen und Helfer, kreativer Köpfe, mutiger Kinder, leidenschaftlicher Tänzerinnen und Tänzer und Musikerinnen und Musiker sowie begeisterter Zuschauer und Zuschauerinnen wurde dieses Pfingstwochenende zu etwas ganz Besonderem. Es hat gezeigt, dass unsere Kultur lebt – weil Menschen sie tragen, gestalten und weitergeben. Wir sagen: Danke – für dieses Wochenende, für euren Einsatz und dafür, dass ihr gezeigt habt, was möglich ist, wenn wir Seite an Seite stehen. Bis nächstes Jahr in Dinkelsbühl!