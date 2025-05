Frische Blasmusik aus Kronstadt: Jugendblaskapelle und Big Band zu Gast beim Heimattag

Haben Sie sie schon einmal bemerkt? Die Gastgruppe aus Siebenbürgen am Heimattag? Jedes Jahr entsendet das Demokratische Forum der Deutschen in Siebenbürgen eine Kulturgruppe nach Dinkelsbühl, um dort aufzutreten, Kontakte zu knüpfen, Freundschaften zu schließen und die Bande innerhalb der Föderation der Siebenbürger Sachsen zu stärken. Häufig sind es Tanzgruppen – 2024 beispielsweise jene aus Mühlbach –, doch auch Musikgruppen haben den Weg nach Mittelfranken bereits angetreten.

Die Big Band will am Samstagabend bei ihrem Gastauftritt im Festzelt dafür sorgen, dass die Stimmung weiter steigt. Foto: privat

In diesem Jahr bekommen die Heimattaggäste wieder etwas auf die Ohren: Unter der Leitung von Matthias Roos werden junge Musikerinnen und Musiker aus Kronstadt nicht nur die Eröffnung am Samstag musikalisch umrahmen und das Festzelt am Abend aufmischen, sondern auch den Trachtenumzug am Pfingstsonntag verstärken sowie ein Platzkonzert spielen – mal als Blaskapelle, mal als Big Band. Bundeskulturreferentin Dagmar Seck hat den Dirigenten, Musikschulgründer und Wahlsiebenbürger Matthias Roos gefragt, was man über das jüngste Blasorchester im Burzenland wissen muss.Wer bist du, und was für eine Verbindung hast du zu Siebenbürgen?Ich bin geboren und aufgewachsen im unterfränkischen Würzburg und lebe heute im schönen Kronstadt. Gebracht hat mich, wie an so viele Orte dieser Welt, die Musik. Als ich 2013 als Keyboarder der Band „Aalbachtal-Express“ beim Kronstädter Oktoberfest spielte, verliebte ich mich auf Anhieb in Land und Leute und beschloss schon kurz darauf, meinen Lebensmittelpunkt nach Siebenbürgen zu verlegen.Seit wann gibt es deine Musikschule und wie funktioniert sie?Da mich damals aus verschiedensten Gründen die Institutionen abgelehnt haben, leite ich heute das „MusicLab“, meine eigene Musikschule, die ich 2019 gegründet habe. Das Ziel des Projektes war und ist es, interessierten Kindern und Jugendlichen einen niedrigschwelligen, aber fundierten Zugang zur Musik zu bieten, der ihnen irgendwann auch die Möglichkeit gibt, auf ein professionelles Niveau zu kommen. Hieraus besetze ich die verschiedenen Formationen wie beispielsweise die Jugendblaskapelle Kronstadt, die 2021 durch Unterstützung des Demokratischen Forums der Deutschen in Kronstadt aus den Musikkursen entstanden ist. Der Schwerpunkt der Musikschule ist das Orchester-Zusammenspiel, welches essenziell für die professionelle Laufbahn als Bühnenmusiker ist. Viele Auftritte unter professionellen Bedingungen sind ein wichtiger Teil der Ausbildung. Aber dazu darf der Spaß natürlich nicht fehlen.Wer sind die Musiker/innen?„MusicLab“ ist ein Treffpunkt verschiedenster Altersgruppen, Ethnien und Kulturen. Was uns verbindet, ist die Freude an der Musik und der große Stolz, wenn wir wieder einmal gemeinsam auf der Bühne stehen. Ich gehe in die Schulen und finde dort Schüler, die zuvor oftmals gar keinen Kontakt zu Blasinstrumenten hatten – so findet mit etwas Glück jedes Instrument den richtigen Anwärter.Was spielt ihr am liebsten?Da wir als Big Band durchaus einen professionellen Anspruch haben, spielen wir bei den Auftritten das, was unsere Gastgeber wünschen. Unser Repertoire reicht von Rock über Pop bis hin zu Jazz; selbstverständlich haben wir aber auch die Hymnen Siebenbürgens oder Deutschlands im Programm. Als Jugendblaskapelle haben wir mit überwiegend traditioneller Blasmusik bereits auf zahlreichen Veranstaltungen gespielt, darunter auf dem Großen Sachsentreffen letztes Jahr in Hermannstadt auf der riesigen Bühne vor Peter Maffays Abschlusskonzert. Hören konnte und kann man uns auch an Gedenktagen, beispielsweise für Michael Weiß oder anlässlich der Deportation, bei der großen Faschingsveranstaltung in Tartlau, dem Sachsentreffen, lokalen Heimattreffen wie z. B. in Zeiden 2024 sowie alljährlich bei der Haferlandwoche und beim Oktoberfest in Kronstadt.Wie geht es musikalisch weiter?Kurzfristig steht natürlich unser Auslandsauftritt in Dinkelsbühl beim Heimattag dieses Jahr an, auf den wir uns seit Monaten vorbereiten und freuen, im Sommer dann das Musikcamp in Wolkendorf, für das aktuell die Anmeldung läuft.Hier werden entsprechend den persönlichen Fähigkeiten und Wünschen verschiedene Gruppen gebildet. Das ist Teil des Sommerprogramms, das ich mit meinen Lehrern organisiere, damit die drei Monate nicht zu lang werden.Mittelfristig ist mein Ziel eine Orchester-Pflichtstunde innerhalb der regulären Schulzeit, damit alle Kinder erreicht werden. Langfristig wünsche ich jedem Kind die Möglichkeit, ein Musikinstrument zu erlernen, und jeder Gemeinde wieder eine Blaskapelle!