Bewährt und doch ganz anders: Weihnachtsfeier in Köln

Einiges sollte 2016 anders sein, angefangen gleich beim Ort der Weihnachtsfeier. Durch den Wegzug unseres Landsmanns Pfarrer Prof. Berthold Köber aus Köln war nämlich die Verbindung zur Kirche in Köln-Merheim, wo die Feier viele Jahre lang stattgefunden hat, nicht mehr gegeben. Der Vorstand der Kreisgruppe Köln musste eine Alternative finden. Die Suche nach vergleichbaren kirchlichen oder städtischen Räumlichkeiten gestaltete sich schwierig; man kam daher zu dem Schluss, dass das kreisgruppeneigene Vereinshaus in Köln erstmalig auch für die Weihnachtsfeier genutzt werden sollte.

Pfarrer Georg Türk während der Andacht in Köln. Fotos: Grazian Zieger

Nikolaus bei der Bescherung in Köln.

Gleich zu Beginn der Feier begrüßte die Kreisgruppenvorsitzende Hanna Jung-Boldan Mitglieder und Gäste, unter anderem den Vorsitzenden der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen, Rainer Lehni, mit Ehefrau sowie den Kreisgruppenvorsitzenden aus Bremen, Michael Kenst, mit Ehefrau. Die Bedenken, ob der Rahmen feierlich genug, das Platzangebot ausreichend und die Mitglieder die vertrauten Räumlichkeiten auch für die Weihnachtsfeier annehmen würden, zerstreuten sich bereits vor Beginn der Feier – denn das Vereinshaus war bis auf den letzten Platz gefüllt.Pfarrer Georg Türk, ebenfalls Mitglied der Kreisgruppe, fand gleich zu Beginn der Andacht die richtigen Worte, um alle in eine feierliche, vorweihnachtliche Stimmung zu versetzen. Er gestaltete den Gottesdienst nach siebenbürgisch-sächsischer Art. In seinen Andachtsworten spiegelte sich die Tiefgründigkeit, die unsere Landsleute aus Predigten kennen. Es fehlte aber auch nicht der Bezug zur heutigen Zeit, die dem Einzelnen immer mehr abfordert und ihn oftmals ratlos zurücklässt. Der kleine Gottesdienst brachte Ruhe und Zufriedenheit in die Herzen der Gäste, nicht zuletzt dank der musikalischen Begleitung der Lieder am Piano durch Rebecca Schuster (15). Selbst die Kinder, die doch hauptsächlich auf die Bescherung warteten, ließen sich von der andächtigen Stimmung anstecken und waren ungewohnt ruhig.Nach dem Gottesdienst wurde mit dem Lied „Ihr Kinderlein kommet“ der Nikolaus hereingelockt. In seiner liebenswerten und gewohnt behäbigen Art bat er die Kinder einzeln vor, ließ sich ein Gedicht vortragen oder ein Lied vorsingen und beschenkte jedes Kind mit einer großen Tüte aus seinem Sack. Eine gelungene Bescherung, auf die die Kinder schon die ganze Zeit gewartet hatten! Das anschließende Beisammensein zog sich erwartungsgemäß über einige Stunden hin, so dass viele Mitglieder nur schwer, aber mit zufriedenem Gemüt, den Heimatweg antraten. Ein Dank geht im Namen der Kreisgruppe an die vielen helfenden Hände, die Weihnachtsbaum und Saal geschmückt, Plätzchen gebacken und Kaffee gekocht haben, sowie an Pfarrer Türk, der mit seinen Worten die Herzen der Gäste erwärmt und froh gestimmt hat.

Roland Zillmann