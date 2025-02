16. Februar 2025

Turnusgemäße Vorstandswahl: Harald Eiwen Kölner Vorsitzender

Bei der sehr gut besuchten Mitgliederversammlung der Kreisgruppe Köln am 1. Februar wählten die Mitglieder ihren neuen Vorstand für die nächsten vier Jahre. Die Wahlleitung hatte der stellvertretende Landesvorsitzende Winfried Göllner inne, der gleich zu Beginn die Grüße des Landesvorsitzenden Rainer Lehni überbrachte. Göllner unterstrich in seinen einleitenden Worten, dass es für den Verband, aber mehr noch für die einzelnen Kreisgruppen eminent wichtig sei, gerade aus den eigenen Reihen heraus immer wieder Mitglieder zu motivieren, sich für die ehrenamtliche Arbeit in den Vorständen vor Ort zur Verfügung zu stellen.

Vorstandswahl in Köln, von links: Harald Eiwen (Vorsitzender), Uwe Recker, Cindy ­Recker, Roland Zillmann, Aspazia Schuster, Michael Kolvenbach-Lieb, Holger Lieb, Winfried Göllner (Landesvorstand NRW). Foto: Erwin Nagy Nach Durchführung der ordnungsgemäßen Wahl gratulierte Göllner im Namen der Landesgruppe dem neugewählten Vorstand. Dieser setzt sich wie folgt zusammen: Neuer Vorsitzender ist Harald Eiwen, stellvertretende Vorsitzende sind Aspazia Schuster (auch Referentin für Kulturarbeit) und Uwe Recker, Kassenwart ist Holger Lieb, Schriftführer Roland Zillmann (auch Referent für Pressearbeit), Beisitzer sind Cindy Recker und Michael Kolvenbach-Lieb. Die Mitgliederversammlung wählte darüber hinaus die Delegierten für den Landesverbandstag sowie mit Gabi Zieger und Grazian Zieger die zwei geforderten Kassenprüfer.



Die von Zuversicht getragenen Dankesworte des neugewählten Vorsitzenden Harald Eiwen, der bereits im vorherigen Vorstand zunehmend Führungsaufgaben übernommen hatte, kamen bei den Mitgliedern gut an. Er bekräftigte den Wunsch, etablierte Veranstaltungen der Kreisgruppe weiterführen sowie neue Impulse für die zukünftige Arbeit aufnehmen und einbringen zu wollen. Ausdrücklich schloss er in seiner kurzen Ansprache die Mitglieder der ehemaligen Kreisgruppe Leverkusen ein, die nach Auflösung ihrer Kreisgruppe zum Ende des Jahres 2024 mehrheitlich für den Beitritt zur Kölner Kreisgruppe votiert hatten. Roland Zillmann

