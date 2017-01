65 Jahre Kreisgruppe und 35 Jahre Siebenbürger Chor Augsburg

Ihr 65-jähriges Bestehen beging die Kreisgruppe Augsburg am 16. Oktober 2016 mit ­einem Festakt und kulturellem Programm aller aktiven Gruppen sowie der 35-jährigen Jubiläumsfeier des Siebenbürger Chores im wunderschönen Barbarasaal des Stetten Institutes in Augsburg. In ihrer Festrede würdigte Hannelore Scheiber, ehemalige Stellvertretende Landesvorsitzende in Bayern, die Kreisgruppe Augsburg als „eine der aktivsten und stärksten des Landesverbandes Bayern“. An dem viereinhalbstündigen Festakt mit vielfältigem Programm nahmen Vertreter der Stadt Augsburg, der Vertriebenenverbände und des Verbandes teil.

Doppeljubiläum der Kreisgruppe Augsburg. Fotos: Udo Schneider, Collage: Detlef Schuller

Nach der musikalischen Eröffnung durch die Blaskapelle Augsburg begrüßte der ehemalige Kreisgruppenvorsitzende Gottfried Schwarz die Saalgäste herzlich. Unter den Ehrengästen wurden insbesondere willkommen geheißen: stellvertretend für die Stadt Augsburg Bildungsreferent Hermann Köhler, seitens unseres Verbandes der Stellvertretende Landesvorsitzende in Bayern Andreas Roth, auch in der Funktion als Landesjugendleiter der SJD in Bayern, der Ehrenvorsitzende der Kreisgruppe Jürgen Scheiber mit Gattin Hannelore, ferner die Vertreter der ortsansässigen Landsmannschaften, HOGs und nicht zuletzt alle Vorstandsmitglieder und Gruppenleiter.In seiner Begrüßungsansprache betonte Gottfried Schwarz, dass es weiterhin ein großes Ziel sei, an der Brückenfunktion zwischen der alten und neuen Heimat festzuhalten, aber sich auch unter den aktuellen Bedingungen mit dem kulturellen und geistigen Erbe einzubringen. Nur durch das Aufeinander-Zugehen und die Begegnung könne sich ein gutes Zusammenleben entfalten, wie es in Augsburg in beispielhafter Weise über Jahrzehnte der Fall sei. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang das seit 2014 zusammen mit einigen anderen Verbänden genutzte „Haus der Begegnung“. Als 1951 ein Dutzend Landsleute unter der Leitung von Egon Baumann die Kreisgruppe gründeten, standen das Aufsuchen der einzelnen Landsleute und das Werben für den Eintritt in die Landsmannschaft im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit. Heute, unter veränderten Bedingungen, nach der abgeschlossenen Aussiedlung, stehen andere Verbandsaufgaben im Vordergrund. Eine der wichtigsten Aufgaben der Kreisgruppe ist die intensive Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, die in Augsburg sehr gelungen ist, das bezeugen die vielen Kinder- und Jugendgruppen. Abschließend dankte Gottfried Schwarz all denen, die sich in den vielen Jahren mit viel Kraft für die verantwortungsvolle, ehrenamtliche Tätigkeit engagiert haben und die Kreisgruppe zu einer der aktivsten Kreisgruppen bundesweit gemacht haben, mit 1300 Mitgliedern, davon 200 in den aktiven Gruppen.Der Bundestagsabgeordnete Dr. Volker Ulrich überraschte die Festgemeinde mit seiner Präsenz. Er überbrachte herzliche Glückwünsche von unserem Verbandspräsidenten Dr. Bernd Fabritius, MdB, und unterstrich seine starke Verbundenheit mit den Siebenbürger Sachsen, die er in Augsburg entdeckt habe.Hermann Köhler, Bildungsreferent der Stadt Augsburg, vertrat Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl, der die Schirmherrschaft für die Jubiläumsfeier übernommen hatte, und erinnerte in seinem Grußwort an die langjährige, unermüdliche Arbeit aller aktiven Siebenbürger Sachsen, die durch Fleiß und starken Willen ihre Integration beispielhaft abgeschlossen hätten und wertvolle Bürger der Stadt Augsburg geworden seien. Es sei ihnen gelungen, so Köhler, ihr Kulturgut durch die vielfältigen Gruppen lebendig zu gestalten und in die Öffentlichkeit zu transportieren. Er gratulierte auch dem Chor zum 35-jährigen Bestehen. Seit seiner Gründung 1981 unter der Leitung von Siegfried Krempels habe sich das Ensemble der Pflege des siebenbürgischen und hochdeutschen Liedergutes, aber auch der Gemeinschaft verschrieben. Gute Wünsche übermittelte Köhler auch an den neugewählten Kreisgruppenvorstand, verbunden mit der Hoffnung auf weiterhin stabile Mitgliederzahlen, viele Nachwuchstalente für die aktiven Gruppen und er hofft auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit der Stadt Augsburg.Andreas Roth gratulierte der Kreisgruppe zu ihren aktiven Gruppen wie Theater-, Kinder- und Jugendgruppen, Chor, „Da Capo“-Chor, Frauenkreis, Seniorenkreis, Blaskapelle und erinnerte daran, dass viele aktive Mitglieder der SJD aus den Reihen der Kreisgruppe Augsburg stammen. Er dankte im Namen des Landesvorstandes Bayern für die verantwortungsvolle Arbeit der Vorstände in all den Jahren und für die idealen Rahmenbedingungen, die durch weise politische Entscheidungen getroffen wurden.Hannelore Scheiber gratulierte der Kreisgruppe in ihrer Festrede. Die Gemeinschaft der Siebenbürger sei in unserer schnelllebigen Zeit aufgerufen, vor allem die älteren und die heranwachsenden Generationen nicht aus den Augen zu verlieren. „Wer Mut hat, macht auch Mut.“ Getreu diesem Gedanken hätten die für die Geschicke der Kreisgruppe verantwortlichen bisherigen neun Vorsitzenden mit den amtierenden Vorständen über 65 Jahre unter Beweis gestellt, dass sie dies als ihre Aufgabe und Verpflichtung betrachteten und versuchten, das geistige und kulturelle Erbe der Siebenbürger zu erhalten und in zeitgemäßer Form umzusetzen. Muttertags-, Reformations-, Adventsgottesdienste, die Mitgestaltung des Heimattages in Dinkelsbühl, das Kronenfest, Vortragsreihen als Öffentlichkeitsarbeit sind Programmschwerpunkte im Jahresablauf der Kreisgruppe unter Mitwirkung aller Tanzgruppen, Chöre, Theatergruppe, von Frauen- und Seniorenkreis wie Blaskapelle. Nur dank der Bereitschaft und der Unterstützung der einheimischen Bevölkerung und ihrer Vertreter auf kommunaler, Kreis- und Landesebene konnten die Siebenbürger ihre Beheimatung aufbauen, betonte die Festrednerin, dafür gebühre ­allen unser Dank. Mit den Worten des siebenbürgischen Humanisten Stephan Ludwig Roth, „Im Herzen der Völker ist der wahre Frieden zu bauen“, wünschte Hannelore Scheiber der Kreisgruppe noch viel Glück für die Zukunft.Im Rahmen des Festaktes wurden zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft oder besondere Verdienste vorgenommen. Andreas Roth überreichte Rolf Reiser eine Ehrenurkunde als Gründungsmitglied der Kreisgruppe, die Ehrenurkunde an Maria Reiser für die langjährige Mitgliedschaft im Verband seit 1951, die Ehrenurkunde an Brigitte Zeides für ihren über 20-jährigen Einsatz im Helferteam der Senioren. Die silberne Ehrennadel erhielt Katharina Rill für 20 Jahre Tätigkeit zum Wohle der Seniorengruppe und die Organisation von über 100 Reisen. Eine Familienurkunde wurde verliehen an Elisabeth Schwarz als langjährige Dirigentin des Chores, an Gottfried Schwarz für 30 Jahre Vorstandsmitglied, davon zwölf Jahre als Vorsitzender, an Helmut Schwarz als langjähriges Vorstandsmitglied und Tanzgruppenleiter, an Rosemarie Schwarz als langjährige Tanzgruppenleiterin der Kinder- und Jugendtanzgruppe sowie Nathalie Schwarz als Leiterin der Kindertanzgruppe. Nach einer Pause konnte man sich stärken und die wunderschöne Trachtenausstellung von Puppen, vom Handarbeitskreis fachlich gut zusammengestellt, bewundern.Mit einem Ständchen für den Siebenbürger Chor Augsburg eröffnete die Blaskapelle den zweiten Teil der Veranstaltung. Ute Bako führte gekonnt und charmant durch das abwechslungsreiche Programm. Der Chor begrüßte die 350 Gäste mit dem Lied „Freunde, die ihr seid gekommen“. Helga Schwägele, stellvertretende Dirigentin des Chores, las aus der Chronik vor: Gegründet 1981 von Hannelore und Uwe Maithert und unter musikalischer Leitung von Siegfried Krempels starteten 23 Teilnehmer die beispielhafte Laufbahn des Chores mit vielen Auftritten im In- und Ausland, wie zum Beispiel die unvergessliche Reise nach Kanada 1983, zusammen mit der Tanzgruppe, die Fahrt nach Ungarn. Ein besonderes Erlebnis war die Teilnahme am Trachtenaufmarsch zur 2000-Jahr-Feier der Stadt Augsburg und der Auftritt im „Goldenen Saal“ im Augsburger Rathaus. Sein großes siebenbürgisch-sächsisches und hochdeutsches Liederrepertoire präsentiert der Chor an vielen Festen wie Muttertagsfeiern, Hochzeiten, Gottesdiensten sowie bei Auftritten zu öffentlichen Anlässen der Stadt Augsburg oder des Bundes der Vertriebenen. Auch außerhalb der Grenzen Augsburgs begeistert der Chor in benachbarten Kreisgruppen seine Zuhörer. Der Gemeinschaftssinn hat dabei einen großen Stellenwert, wie die vielen gemeinsam gefeierten Geburtstage und die unternehmungslustigen Reisen bezeugen. Hans Grau und Michael Kutscher beeinflussten über Jahre als Dirigenten die Geschicke des Chores maßgeblich. Seit 2005 steht der heute 45 Mitglieder starke Chor unter der Leitung von Elisabeth Schwarz.Stellvertretend für den Vorsitzenden des Landesverbandes Bayern, Werner Kloss, übernahm Andreas Roth gerne die Aufgabe, acht immer noch aktive Gründungsmitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft im Chor mit einer Ehrenurkunde zu beglückwünschen: Peter Wolf, Andreas Müller, Rita Schoger, Johann Schuster, Helga Schwägele, Gerhard Tonsch, Elfriede Ungar und Hans Ungar. Mit den Liedern „Zur Feier“ und den „Irischen Segenswünschen“ machten sie die Bühne frei für die folgenden Gratulanten. Bevor die Theatergruppe Augsburg unter der Leitung von Maria Schenker das Theaterstück „Ein Zimmer zu vermieten“ vorführte, verzauberte uns der zwölfjährige Justin Untch an seinem E-Klavier mit dem Stück „Musik“ von John Miles. Das Theaterstück spielte in einem Zimmer mit wundervoll geschmückter siebenbürgischer Kulisse. Die handelnden Personen des Stücks waren zwei Vermieter, Herr und Frau Nudel (gespielt von Helmut und Regina Pelger), die Dienerin (Susanne Becker) und drei Mieter (Helmut Schwarz, Regina Martini und Monika Theiss), die parallel einziehen durften. Als die Türen knallten, der Schlafplatz zu eng wurde und das Chaos sich weiter steigerte, wurden nicht nur die Gesichtsmuskeln beansprucht, sondern alle Lachmuskeln überhaupt. Großen Applaus ernteten die Schauspieler für ihre Spielfreude.Viel Spaß hatten auch die vielen anwesenden Kinder, die das Stück sehr lustig fanden. Auch die Kindertanzgruppe wollte gratulieren und so gaben die Jüngsten mit ihrem Tanz „Michel Finningan“ ihr Bestes und ernteten für ihre Darbietung einen herzlichen Applaus. Besonders die dreijährigen Tänzerinnen tanzten sich in die Herzen der Zuschauer. Stimmungsvoll vollführte die große Kindertanzgruppe den „Schaulustig“. Für den „Figurenländler“ erntete die Tanzgruppe Augsburg Applaus. Den Reigen der Gratulanten beendete der „Da Capo“-Chor unter der Leitung von Helga Schwägele mit den wunderschön vorgetragenen Liedern „Ein schöner Tag ist euch beschert“ und „Der Herbst ist doch die schönste Zeit“.Zum Ausklang der Feier sangen die Chöre mit dem Publikum gemeinsam das Siebenbürgenlied und die Bayernhymne. Der neue Kreisgruppenvorsitzende Helmut Schwarz beendete die Feierlichkeiten. In großer Dankbarkeit für dieses besondere Fest verabschiedeten sich alle in feierlicher Stimmung voneinander.

Rosemarie Schwarz