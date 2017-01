Hamburg / Schleswig-Holstein: 70-jähriges Adventsjubiläum

Durch den Festsaal des Hamburger Hauses der Heimat erklang ein vielstimmiges Raunen. Der Vorstand der Landesgruppe hatte für den 11. Dezember 2016 zur Adventsfeier eingeladen, diesmal zu einem besonderen Anlass. Wir feierten ein Jubiläum: das 70-jährige Adventstreffen unserer Landesgruppe.

Adventsfeier der Landesgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein. Foto: Jürgen Seeger

Die aus der Gefangenschaft und Deportation hier im Norden niedergelassenen Landsleute hatten sich im Dezember 1946 zu ihrem ersten gemeinsamen Weihnachtsfest in Hamburg getroffen. Diese Zusammenkunft wird als die Geburtsstunde der später gegründeten Landsmannschaft angesehen. Ein Hilfsfonds wurde ins Leben gerufen, monatliche Treffen wurden abgehalten. Wichtige Informationen, Aktivitäten und Veranstaltungen wurden durch Rundschreiben bekannt gegeben, eine Form der Kommunikation, die bis heute in unserer Landesgruppe beibehalten worden ist.Obwohl das windig-regnerische Wetter nicht gerade einladend wirkte, füllten die Mitglieder unserer Landesgruppe auch am 11. Dezember 2016 den Saal. Die weiß gedeckten, mit blau-roten Servietten, Kerzen und Tannengrün dekorierten Tische vermittelten den Gästen schon auf den ersten Blick eine beeindruckende Atmos­phäre. Bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen unterhielt man sich in gemütlicher Runde.Das Gläschen Sekt zur Feier des Tages fehlte auch nicht. Freude begleitete die Feier, bekannte Advents- und Weihnachtslieder sowie Lieder in siebenbürgisch-sächsischer Mundart wurden gesungen: tolle Stimmung, gute Gespräche, den Alltag hinter sich lassen, gemeinsam besinnlich sein. Eine besondere Ehre erwiesen uns mit ihrer Anwesenheit Johanna Kalläwe, Vorsitzende der Landesgruppe Hamburg der Landsmannschaft Berlin, Mark Brandenburg und Weichsel-Warthe, sowie Helga Brenker, Vorsitzende der Landesgruppe Hamburg der Pommerschen Landsmannschaft.Der schöne Nachmittag, die Stunden der Begegnung und des Gesprächs gingen viel zu schnell zu Ende. Rundum fanden sich für jeden Gesprächspartner, man war zufrieden und ging von Zusammengehörigkeitsgefühl beseelt in den dunklen Abend nach Hause.Dank gilt allen Kuchenspendern und Helfern, die bei der Vorbereitung und dem Abbau mitgewirkt und so zum Gelingen des schönen Adventsfestes beigetragen haben. Auf diesem Wege einen lieben Gruß an die Mitglieder unserer Landesgruppe, die aus gesundheitlichen Gründen nicht an unserer schönen Adventsfeier teilnehmen konnten. Gott möge Ihnen die Gesundheit zurückgeben, dass Sie vielleicht schon bei der nächsten Veranstaltung mitmachen können.Wir sind glücklich, dass unsere Gemeinschaft noch so gefestigt ist, dass ein Adventsfest wie dieses noch so viel Anklang findet. Es liegt natürlich an uns, den Fortbestand unserer Feste zu sichern. Einen erheblichen Beitrag würde die Präsenz der jüngeren Generation leisten. Der Vorstand wünscht allen für das neue Jahr Zufriedenheit und beste Gesundheit.

Helga Seeger