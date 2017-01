Weihnachtsgottesdienst in Heilbronn

Mit dem Gedicht „Ein kleines Licht“ begrüßte unsere Kreisvorsitzende Ines Wenzel die Gottesdienstbesucher in der Stadtkirche in Heilbronn Böckingen. „Auch wir möchten, mit dem heutigen Gottesdienst, ein kleines Licht in Ihre Herzen bringen. Es ist uns, den Vorstandsmitgliedern der Kreisgruppe Heilbronn, ein besonderes Anliegen, Ihnen und uns, gerade in der Vorweihnachtszeit noch einmal die Möglichkeit des Zusammenseins zu bieten“.

Die Siebenbürgisch-Sächsische Kinder- und Jugendgruppe Heilbronn trug Gedichte und Lieder vor. Foto: Jürgen Binder

Dieser Gottesdienst stimmte uns nicht nur auf Weihnachten ein, sondern erinnerte uns an unsere Kindheit, unsere Heimat und die Bräuche unserer Vorfahren. Wir erinnerten uns an unser erstes Gedicht vor dem großen Weihnachtsbaum, an die Kerzen, die Weihnachtslieder und an die Christbescherung. „Für die Möglichkeit, einen solchen Gottesdienst der Besinnung und der Erinnerung hier in Heilbronn, der Stadt, die uns längst zur neuen Heimat geworden ist, abzuhalten, sind wir der Kirchengemeinde Böckingen zu großem Dank verpflichtet.“ Stellvertretend für alle, die dazu beitragen, bedankte sich Ines Wenzel bei Silvia Ball für ihre Mühe als Mesnerin, Pfarrer Peter Stadler, für die stets gute Zusammenarbeit und zum ersten Mal auch bei dem neuen geschäftsführenden Pfarrer der Gemeinde Böckingen, Dr. Jochen Rexer. „Sie alle tragen dazu bei, dass wir uns in dieser Gemeinde und in dieser Kirche heimisch fühlen.“Ein ebenso großes Dankeschön ging an Pfarrer Dieter Herberth, der den weiten Weg aus dem Rheinland auf sich genommen hatte, um unseren Gottesdienst abzuhalten. Auch den beiden Fürbittenleserinnen Marianne Brenner und Stefanie Fuss sei für ihren Einsatz gedankt. Für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes dankte sie dem Liederkranz der Siebenbürger Sachsen Heilbronn unter der Leitung von Melitta Wonner sowie dem Karpaten – Tanz- und Unterhaltungsorchester Heilbronn unter der Leitung von Uwe Horwath. Die Siebenbürgisch-Sächsischen Kinder- und Jugendgruppe Heilbronn unter der Leitung von Stefanie Fuss und Tamara Gall bereicherte den Gottesdienst mit Weihnachtsgedichten. Ein großes Lob und bester Dank gingen auch an das Team um Christa Andree und Uwe Heltner, das in diesem Jahr den schönen Weihnachtsbaum geschmückt hatte. Und nicht nur im Namen der Kinder ging ein herzliches Dankeschön an die Frauen um Christa Andree und Sigrid Heltner, die liebevoll die Honigkekse für die Kinder gebacken und verziert sowie die Päckchen zusammengestellt hatten.

Gerlinde Schuller