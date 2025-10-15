



15. Oktober 2025

„Los(ge)lassen“: Filmvorführung am 23. Oktober in Heilbronn

Die Kreisgruppe Heilbronn im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. lädt herzlich ein für Donnerstag, den 23. Oktober um 19.30 Uhr zu einer neuen Filmvorführung im Rahmen der siebenbürgischen Filmreihe „Siebenbürgen heute – eine europäische Landschaft“ ins Kinostar Arthaus Heilbronn / im Marrahaus (Kirchbrunnenstraße 3, 74072 Heilbronn). Gezeigt wird der Film „Los(ge)lassen“ von Brigitte Drodtloff.

Während in den bisherigen Filmvorführungen die gezeigten Dokumentarfilme von der vielfältigen Kultur und Geschichte Siebenbürgens erzählten, so ist das siebenbürgische Element diesmal die Regisseurin Brigitte Drodtloff selbst mit ihrer tiefen Verankerung in der siebenbürgischen Lebenswelt.



Ein Schneesturm hat den Verkehr komplett lahmgelegt. Sechs Frauen sitzen in einem Apartment fest, eine von ihnen ist hochschwanger. Als Alinas Fruchtblase platzt und die Wehen einsetzen, ist kein Arzt zur Stelle. Auf einmal geht es um Leben und Tod. Alle Konflikte und Vorwürfe sind vergessen. In der kleinen Gruppe erwachen ungeahnte Kräfte.



„Meine Oma in Hermannstadt war mein seelischer Anker“, so sagt Brigitte Drodtloff und fügt hinzu: „Werte wie Verantwortung, Ehrlichkeit, Respekt, Mitgefühl und ganz besonders der Zusammenhalt haben mich geprägt, die Nachbarschaftshilfe in Siebenbügen hat mich beeindruckt.“



Im Film LOS(GE)LASSEN geht es um die Erinnerung an diese universellen Werte. Die Regisseurin Brigitte Drodtloff wird anwesend sein und anschließend im Gespräch mit Dr. Heinke Fabritius, Kuratorin der Filmreihe, über den Film sprechen.



