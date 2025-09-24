



24. September 2025

Siebenbürgische Bank auf dem Heilbronner Weinpanorama Weg

Zu einem Geburtstag gehören Geschenke, zu einem Jubiläum erst recht. Anlässlich ihres 60-jährigen Jubiläums, das am 2. November mit einem Konzert in der Kilianskirche begangen wird, hat die Kreisgruppe Heilbronn im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. sich ein Geschenk gemacht und eine Bank für den Heilbronner Weinpanorama Weg gespendet.

Die Kreisgruppe Heilbronn hat anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens eine Bank für den Heilbronner Weinpanorama Weg gespendet. Foto: Jürgen Binder Heilbronn ist die älteste Weinstadt Württembergs und mit dem rund sechs Kilometer langen Rundweg findet das Thema Weinbau entsprechende Beachtung. An 24 Stationen finden Interessierte umfangreiche Informationen und machen den Weinpanorama Weg zu einem Freilandmuseum des Heilbronner Weinbaus. Der fantastische Panoramablick auf die Stadt ist inklusive.



Die „siebenbürgische“ Bank ist auf dem Wartberg beim Martin-HeinrichWengert-Häusle aufgestellt, bei dem an den Wochenenden von März bis November ein Weinausschank stattfindet. Wir laden alle Mitglieder und Freunde ein, den Weinpanorama Weg entlangzuwandern und sich auf einer der zahlreichen Bänke auszuruhen. Vielleicht auf der unsrigen, am besten mit einem Glas Wein und einer roten Wurst im Brötchen.



Die Kreisgruppe Heilbronn ist froh, mit dieser Spende einen kleinen Beitrag zum Erhalt dieses beliebten Naherholungsgebietes geleistet zu haben, und hofft, dass „alles, was man hier sieht“, auch in Zukunft fruchtbar bleibt. Heilbronn ist die älteste Weinstadt Württembergs und mit dem rund sechs Kilometer langen Rundweg findet das Thema Weinbau entsprechende Beachtung. An 24 Stationen finden Interessierte umfangreiche Informationen und machen den Weinpanorama Weg zu einem Freilandmuseum des Heilbronner Weinbaus. Der fantastische Panoramablick auf die Stadt ist inklusive.Die „siebenbürgische“ Bank ist auf dem Wartberg beim Martin-HeinrichWengert-Häusle aufgestellt, bei dem an den Wochenenden von März bis November ein Weinausschank stattfindet. Wir laden alle Mitglieder und Freunde ein, den Weinpanorama Weg entlangzuwandern und sich auf einer der zahlreichen Bänke auszuruhen. Vielleicht auf der unsrigen, am besten mit einem Glas Wein und einer roten Wurst im Brötchen.Die Kreisgruppe Heilbronn ist froh, mit dieser Spende einen kleinen Beitrag zum Erhalt dieses beliebten Naherholungsgebietes geleistet zu haben, und hofft, dass „alles, was man hier sieht“, auch in Zukunft fruchtbar bleibt. Jürgen Binder

Schlagwörter: Heilbronn, Geburtstag, Jubiläum

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.