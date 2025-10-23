23. Oktober 2025
Kreisgruppe Heilbronn: Einladung zum 60-jährigen Jubiläum
Am Sonntag, dem 2. November, feiert die Kreisgruppe ihren 60. Geburtstag. Der Vorstand lädt zur Festveranstaltung in die Kilianskirche in Heilbronn ein. Beginn ist um 16.00 Uhr, Einlass in die Kirche ab 15.00 Uhr. Wir erwarten und freuen uns auf viele Gäste.
Schlagwörter: Heilbronn, Jubiläum, Feier, Festveranstaltung
