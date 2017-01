24. Januar 2017 Druckansicht | Empfehlen

Kreisgruppe München: Einladung zum Lohhofer Faschingsball

Achtung, die Narren sind los beim Faschingsball der Nachbarschaft der Siebenbürger Sachsen Lohhof e.V. am Samstag, den 11. Februar, um 20 Uhr im Bürgerhaus Unterschleißheim am Rathausplatz. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Highlife Band heizt dann wie gewohnt so richtig ein, bis der ganze Saal kocht!

Aber auch die gesetzteren Herrschaften kommen nicht zu kurz, denn es gibt für jeden den passenden Takt. Auch in diesem Jahr freut sich der Veranstalter über viele lustige und bunte Kostümträger. Und die besten, die schönsten oder originellsten werden prämiert! Zusätzlich zum Tanzvergnügen erwarten wir das UFC-Prinzenpaar mit Garde und Showprogramm. Also schnell Eintrittskarten besorgen, der Vorverkauf läuft bereits. Bis zum 28. Januar nimmt Familie Zultner, Telefon: (0 89) 3 10 75 48, Vorbestellungen an. Ab 29. Januar bis 10. Februar gibt es die Karten bei Familie Riech, Eschenstraße 1, Telefon: (0 89) 3 10 22 61: Erwachsene zahlen im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 14 Euro. Jugendliche (14-18 Jahre) zahlen 5 Euro, Kinder (bis 13 Jahre) in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt, aber ohne Platzanspruch. An der Abendkasse wird es sicher auch noch Restkarten geben, jedoch keine Rücknahme bereits erworbener Karten. Und bitte nicht traurig sein, wenn nachts der letzte Ton verhallt ist. Wir feiern in diesem Jahr noch einmal, denn unsere Tanzgruppe feiert Jubiläum! Den Termin erfahren Sie rechtzeitig. Erika Mühlbacher

Schlagwörter: München, Lohhof, Faschingsball

