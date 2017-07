Siebenbürger Haus in Heidenheim eingeweiht

Am 20. Mai traf sich die Kreisgruppe Heidenheim in Heidenheim-Schnaitheim, um mit Freunden und Bekannten die Einweihung ihres neuen Vereinsheims, des Siebenbürger Hauses, in der Hirschaldestraße 7 gebührend zu feiern.

Gruppenbild am Siebenbürger Haus: Die Heidenheimer weihen ihr neues Vereinsheim ein. Foto: Ortwin Rill

So ganz neu ist das Haus nun auch nicht, denn das Siebenbürger Haus wurde im Herbst 2015 gekauft, durch fleißiger Hände Arbeit wieder auf Vordermann gebracht und mit viel Liebe eingerichtet. Die Heimatstube der HOG Kleinscheuern und der Kreisgruppe Heidenheim ist ebenfalls ins Siebenbürger Haus umgezogen. Es wird intensiv von den einzelnen kulturellen Gruppen zum Proben genutzt und es fanden auch schon einige gesellige Veranstaltungen darin statt. Also war es höchste Zeit, das „Herzstück“ der Kreisgruppe Heidenheim einzuweihen.Das Wetter spielte auch mit und so konnte der Vorsitzende Michael Roth im Hof des Gebäudes näher auf die Geschichte des Siebenbürger Hauses eingehen: Man war schon seit Jahren auf der Suche nach einer festen Räumlichkeit, um die siebenbürgisch-sächsische Kultur weiterhin in Heidenheim zu pflegen. Mittels einer Spendenaktion hatte man vor Jahren den Versuch unternommen, an genügend Geld zu kommen, um eine Immobilie zu erwerben. Diese Aktion war zwar erfolgreich, doch der stattliche Spendenbetrag von gut 60000 Euro reichte nicht für den Erwerb eines eigenen Hauses. Als man im Frühjahr 2015 auf das jetzige Gebäude aufmerksam geworden war, unternahm der Vorstand einen neuen Anlauf mit der Idee einer Eigentümergemeinschaft, federführend durch Gwendoline Roth. Der Wert des Hauses wurde in 40 Anteile zu je 5000 Euro geteilt. Und es fanden sich 32 Familien und Personen, die diese Anteile erwarben. Die restlichen Anteile gehören der HOG Kleinscheuern und der Kreisgruppe Heidenheim. So konnte der Traum vom eigenen Vereinsheim nach 35-jährigem Bestehen der Kreisgruppe in Erfüllung gehen. Michael Roth dankte allen, die diese Anteile erworben haben, und den fleißigen Helfern für die Instandsetzung des Gebäudes.Stadtkämmerer Guido Ochs überbrachte die Glückwünsche der Stadt Heidenheim. Er und die Stadt Heidenheim seien begeistert, dass die Kreisgruppe Heidenheim dies durch ihre Gemeinschaft geschafft habe. Er stellte über die Vereinsförderung der Stadt Heidenheim finanzielle Mittel für die Kreisgruppe in Aussicht. Alfred Mrass, der Stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, beglückwünschte die Kreisgruppe Heidenheim zu ihrem neuen Vereinsheim und stellte heraus, dass dies das erste Mal sei, dass Wohneigentum von einer Kreisgruppe des Verbandes erworben wurde. Die Kreisgruppe Heidenheim erfüllt damit eine Vorbildfunktion für das bundesweite Verbandsleben. Vor Jahren war die Kreisgruppe schon mit ihrer Mitgliederwerbung vorbildlich. Mit Stolz nahm der Vorsitzende Michael Roth die Glückwünsche und das Geschenk, eine Uhr, des Bundesverbandes entgegen.Nach den Festansprachen begeisterten die Kinder-, Jugend- und Elterntanzgruppe das Publikum mit flotten Tänzen, Für die musikalische Begleitung sorgte der Siebenbürger Chor unter der Leitung von Georg Rill. Begleitet wurde die Einweihungsfeier von den Siebenbürger Musikanten Heidenheim, mit denen man gut gelaunt das Fest am späten Nachmittag ausklingen ließ.Es bleibt für die Zukunft zu hoffen, dass die Anstrengungen nicht umsonst gewesen sind, das Siebenbürger Haus noch lange mit quirligem Leben erfüllt wird und der Mittelpunkt, das Herzstück der Siebenbürger Sachsen im Kreis Heidenheim bleibt.

Martin Schuster