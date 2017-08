7. August 2017 Druckansicht | Empfehlen

Siebenbürger Sachsen beim Gäubodenvolksfest in Straubing

Im August findet alljährlich in Straubing das nach dem Oktoberfest in Bayern zweitgrößte Volksfest, das Gäubodenvolksfest, statt. Beim Festumzug am 11. August werden die Gäubodener Siebenbürger Sachsen der Kreisgruppe Regensburg in ihren Trachten wieder zahlreich vertreten sein.

Als eine von über 90 Trachten- und Musikgruppen sind die Siebenbürger Sachsen zu einem festen Bestandteil des Umzugs geworden. Während des Volksfestes findet auch die Ostbayernschau statt – eine der größten Verbrauchermessen mit über 700 Schaustellern aus Bayern. Im Rahmen dieser Ausstellung sind die Siebenbürger Sachsen neben anderen Landsmannschaften mit einem eigenen Stand unter dem Motto „Siebenbürger Trachten“ in der Frauenhoferhalle im ersten Stock vertreten.



Wir würden uns freuen, wenn Sie uns mal besuchen, damit unsere Siebenbürger Sachsen immer bekannter werden und nicht in Vergessenheit geraten. Auch zum Festumzug am 11. August seid ihr alle herzlich eingeladen. Wir haben 30 Trachtenträger angemeldet und müssen diese Zahl erreichen. Wer Lust hat in Tracht mitzumachen, bitte bei Helmuth Zink, Telefon: (09423) 200540, Mobil: (0175) 5655327, E-Mail: helmuthzink [ät] yahoo.de oder helmuthzink [ät] gmail.com, melden.

Schlagwörter: Regensburg, Gäuboden, Volksfest

