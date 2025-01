Kreisgruppe Regensburg: Neuwahlen bei den Gäubodener Siebenbürger Sachsen

Die Nachbarschaft der Gäubodener Siebenbürger Sachsen e.V. hat in ihrer jüngsten Versammlung einen neuen Vorstand gewählt. Von den 25 übriggebliebenen Mitgliedern waren 18 anwesend, was einen starken Zusammenhalt beweist.

Der neue Vorstand der Nachbarschaft der Gäubodener Siebenbürger Sachsen, von links: Helmuth Zink, Monica Schromm, Karin Zink, Gustav Edling, Anda Camelia Schilling, Gerhard Kolf und Georg Roth. Foto: Roland Scheufler

Helmuth Zink wurde erneut als Vorsitzender bestätigt. Sein Stellvertreter bleibt Gerhard Kolf, während Monica Schromm weiterhin das Amt der Kassiererin übernimmt. Neu im Team ist Anda Camelia Schilling, die als zweite Kassiererin gewählt wurde. Karin Zink wurde zur Schriftführerin bestimmt, da Rose Pfeiffer nach vielen Jahren im Amt nicht mehr kandidierte. Für ihren Einsatz und ihre Unterstützung ein herzlicher Dank. Die Kassenprüfung übernehmen Georg Roth und Gustav Edling.Seit 13 Jahren sind die Gäubodener Siebenbürger Sachsen nun ein fester Bestandteil des Gäubodenvolksfestes in Straubing, das immer am zweiten Freitag im August beginnt, dem zweitgrößten Volksfest Bayerns nach dem Oktoberfest. Parallel dazu ist der Verein auf der Ostbayernschau mit einem Siebenbürger-Infostand vertreten, an dem die siebenbürgische Kultur präsentiert wird. Doch trotz dieses Engagements sinkt die Mitgliederzahl der Nachbarschaft stetig. Um unsere Kultur auch in Zukunft zu erhalten, würden wir uns über Unterstützung durch andere Kreisgruppen, Trachtengruppen und Blaskapellen freuen. Gemeinsame Aktionen und Kooperationen können dazu beitragen, unsere Traditionen lebendig zu halten und der nächsten Generation zu vermitteln, dazu stehen wir in der Pflicht.Wir danken allen, die sich bisher für die Nachbarschaft engagiert haben, und freuen uns auf die kommenden Herausforderungen und Chancen!

Karin Zink